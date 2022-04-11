«سونيك 2» يتصدر إيرادات شباك التذاكر

لوس أنجلوس (أ ف ب)

حصد فيلم «سونيك ذي هيدجهوغ 2» الذي أنتجته شركة «باراماونت»، إيرادات قاربت 71 مليون دولار في أميركا الشمالية في نهاية الأسبوع، في مؤشر إلى عودة العائلات لمشاهدة الأفلام في الصالات السينمائية، وكان فيلم «سونيك» الأصلي المستوحى من لعبة «سيغا» الشهيرة عن مغامرات قنفذ فائق السرعة، حصد في أسبوعه الأول 58 مليون دولار في أوائل عام 2020 حين كان تهديد «كوفيد-19» في بداياته، ويضم الجزء الجديد من الفيلم جيم كاري في أداء حي، مع نجوم وضعوا أصواتهم على شخصيات الرسوم المتحركة، من أمثال بن شوارتز (سونيك) وإدريس إلبا (نيكلز) وكولن أوشونيسي (تايلز).