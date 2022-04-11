نيللي كريم: أنا ضد «المنافسة»

محمد قناوي (القاهرة)

تخوض نيللي كريم مغامرة فنية على شاشة رمضان هذا العام، من خلال مسلسلها «فاتن أمل حربي»، الذي يناقش العديد من القضايا المجتمعية، منها الزواج العرفي، والأحوال الشخصية، خاصة فيما يتعلق بحضانة الأطفال بعد الطلاق، الأمر الذي شهد الكثير من ردود الأفعال المتباينة.

أوضحت نيللي كريم أن مسلسل «فاتن أمل حربي» من الأعمال الدرامية الهامة هذا الموسم، وأنها متفائلة بالعمل الذي ينتمي للدراما الاجتماعية، ويناقش العديد من القضايا، منها الزواج العرفي وغيرهما من القضايا التي تهم المرأة، وأحداث المسلسل تتشابك مع معركة اجتماعية ساخنة يشهدها المجتمع حول قانون الأحوال الشخصية، وخاصة فيما يتعلق بحضانة الأطفال بعد الطلاق.. ويشارك في بطولة المسلسل هالة صدقي، وخالد سرحان، ومحمد الشرنوبي، ومحمد ثروت، وفادية عبد الغني، وسيناريو وحوار الكاتب إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل.

فاتن حمامة

وعن اسم المسلسل «فاتن أمل حربي»، قالت: الكاتب هو الذي اختار اسم العمل من البداية، حيث إن اسم «فاتن» يرجع إلى سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، بطلة فيلم «أريد حلاً»، والجزء الثاني من الاسم مستلهم من اسم شاعرنا الكبير أمل دنقل محارب، لأن البطلة تدخل في حرب من أجل تحقيق هذا الأمل.

موضوعات جادة

وعن سبب عودتها لتقديم الموضوعات الجادة من خلال هذا المسلسل بعد أن سبق وأن قدمتهما في «ذات»، و«سجن النسا»، و«تحت السيطرة»، و«اختفاء»، أوضحت أن الابتعاد عن الموضوعات الجادة لم يكن في يوم من الأيام مخططاً له، ومنذ بدايتها لا تطلب أن يُكتب لها نص خصيصاً، لكن دائماً ينجذب الفنان للشخصية الجيدة والدور المختلف الذي يستطيع تمييزه وتخيله من أول كلمة في السيناريو، مشيرة إلى أنها تحب الأكشن والكوميدي والرومانسي، وقدمت تلك التيمات كثيراً في ن «وجه القمر»، و«انت عمري»، و«إسكندرية نيويورك».

الفنانة النكدية

وبالنسبة لشعورها بالضيق من وصفها بـ «الفنانة النكدية»، تقول: الجمهور متأثر بالأدوار التي قدمتها، وهذا نجاح كبير شاهدته بنفسي في الشارع وفي كل مكان، لكن الفكرة أنني لا أرى أنها أعمال «نكدية»، ونستطيع وصفها بأنها أعمال بها عمق كبير.

وأضافت: عندما قدمت فيلم «بشتري راجل» كفيلم كوميدي كان فيه مشاهد تمس القلب، وفي الكوميديا مشاهد تحزنك وتجعلك ترى الحقيقة المرة وهي «الكوميديا السوداء».

وفيما يتعلق باهتمامها بمساحة الأدوار التي تقدمها، لفتت إلى أن الأهم بالنسبة للممثل إتقان دوره، وهي لا تؤمن بفكرة دور صغير وكبير، ويمكن أن تشارك ضيفة شرف في أي عمل.

«السرب»

عن رأيها في المنافسة الرمضانية هذا العام في ظل وجود سيطرة نسائية على بطولة أغلب المسلسلات قالت نيللي: أنا ضد كلمة منافسة، نحن معاً، وفى الآخر كل عمل له قصته التي تميزه. وتستعد نيللي كريم بعد رمضان مباشرة للمشاركة مع المخرج بيتر ميمي في الجزء الثاني من فيلم «كازابلانكا».

«أزمة الورق»

أرجعت نيللي كريم أسباب تراجع البطولة النسائية في السينما إلى «أزمة الورق»، موضحة أنه فيما كانت هناك موضوعات جيدة يتم تنفيذها، لذا حققت نجاحاً كبيراً، ويتواصل فيحال تكرار عرضها»، وعلى العكس في الدراما فإن الفنانة نجحت في أن تحجز مكاناً أكبر نسبياً.

نقطة تحول

ترى نيللي أن تجربة مسلسل «ذات» كانت بمثابة نقطة تحول في مشوارها الفني، فعقب هذه التجربة أشياء كثيرة تغيرت، ولكنها حتى الآن تحرص على مشاهدة المسلسل، ليس لأنها بطلته، ولكن لأنني أحب الأعمال التي تسلط الضوء على التاريخ.

وكشفت عن أن مسلسل «سقوط حر»، أكثر الأعمال التي أرهقتها نفسياً، حيث قضت فترة طويلة تصور في مصحة نفسية.