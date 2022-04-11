جابر نغموش.. ساعي بريد رمضان

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

بعد أن غاب عن شاشة التلفزيون في رمضان الماضي، عاد الممثل الإماراتي جابر نغموش للمشاركة في «الماراثون» الدرامي الرمضاني لهذا العام من خلال المسلسل المحلي الخليجي «ساعي البريد» الذي يعرض على شاشة «قناة الإمارات»، ليقدم كوميديا اجتماعية بحلقات منفصلة متصلة، كل منها تسلط الضوء على قضية مجتمعية من خلال دوره كساعي بريد.

بعفويته وتلقائيته في تقمص الأدوار، استطاع نغموش تجسيد الدور ببراعة، حيث يتعاون الثلاثي الكوميدي «نغموش» و«خليل الرميثي» و«جمعة علي» لتقديم وجبة كوميدية عفوية، خصوصاً بين المشاهد التي تجمع بين «نيوتن» الذي يؤديه نغموش وزميله «خليل» الذي يلعبه الرميثي، اللذين يعملان في إدارة ساعي البريد، لإيصال الرسائل لأهل منطقتهما.

أطلق عليه اسم «نيوتن» بعدما أجاب على سؤال مدرسه حول قانون نيوتن، بأنه لكل قوة فعل قوة رد فعل، مساو له في المقدار ومعاكس له في الاتجاه، وهو الوحيد بين زملائه الذي أجاب عن السؤال، فأطلق عليه لقب «نيوتن»، ورغم أنه لم يكمل تعليمه إلا أنه يتعامل في حياته بمنطلق هذا القانون الذي تعلم منه الكثير، إذ بدأ يكرس حياته كساعٍ لعمله في توصيل الرسائل.

احترافية نغموش، أهلته لتقديم الشخصية بطريقة السهل الممتنع، فرغم أنه دور بسيط، إلا أنه تعايش مع أهمية الدور الكبير الذي يلعبه ساعي البريد، وأضاف عليه ارتباطه عاطفياً مع أصحاب هذه الرسائل ضمن أحداث العمل، محاولاً مساعدتهم على الرغم من عدم معرفته بهم، ما يعرّضه للكثير من المشكلات والمواقف المحرجة في قالب كوميدي، والتي يخرج منها بمساعدة زميله خليل.