حسام الدين أبا زيد.. «بالعربي» يتحدى الضمور العضلي

خولة علي (دبي)

خطى حسام الدين أبا زيد خطوات ثابتة نحو تحقيق ذاته، متخطياً إعاقته بالضمور العضلي، ومتحدياً كافة العراقيل الجسدية والنفسية، ومدركاً مدى فضل والديه اللذين مهدا له الطريق لمواجهة الحياة من جديد، من خلال البحث في ما يملكه من مهارات والعمل على دعمها وتطويرها، لتأخذ منحى جديداً في حياة أبا زيد، التي جعلها وسيلة للتواصل مع المجتمع، والسير قدماً نحو تحقيق غايته، من خلال شغفه بالفنون كافة وبفن الخط العربي على وجه الخصوص، الذي أجاده وتعلم فنونه.

شكلت الإعاقة عند حسام الدين أبا زيد نقطة تحول في مسرته، من خلال البحث عن قدرات أخرى تعينه على مواصلة حياته بأسلوب آخر، حيث يقول أبا زيد: بدأت مشكلتي مع الإعاقة في عمر 12 عاماً، فقدت القدرة على الوقوف والسير، نتيجة إصابتي بالضمور العضلي، ولكن لم أفقد حينها الأمل، إنما بحثت في جوانب أخرى من حياتي تمدني بالقوة والطاقة، فوجدت أولاً دعم ومساندة والدَيَّ لي في هذه المحنة التي مررت بها، وذلك بمساعدتي على طرق بوابة الموهبة واستكشاف ما أتمتع به من مهارة، والعمل على تطويرها، وقد لمسا بوادر موهبة في خطي المتقن وشكله الجميل، ومن هنا ساعداني على الولوج في عالم فن الخط العربي الذي فتح لي آفاق التعرف على فنون أخرى، كالتصميم الجرافيكي والرسم والنحت، ووجدت نفسي مقبلاً بشكل كبير على تعلم مهارات وخبرات جديدة تفتح لي منافذ عدة للإبداع.

اكتشاف للقدرات

أبا زيد لديه يقين بأن الإعاقة امتحان للإرادة واكتشاف الطاقة الكامنة، التي لم تكن لتكتشف لولا وجود الإعاقة ومن هنا يأتي دورها بتحفيزه على العمل وإيصال الأفكار الفنية والابداعية لمختلف شرائح المجتمع بابتكار طرق للتواصل معهم من خلال ما يقدمه من أعمال فنية، تظهر خلال بحثه عن وسائل أخرى تعينه في حياته وتشكل له مصدر دخل، فمن المجالات التي طور فيها نفسه التصميم الجرافيكي وعمل تصاميم الشعارات والهويات المؤسسية وإخراج الصحف والمجلات، وأي مجال يتعلق بالتصميم والنحت على الزجاج أو الخشب.

الموهبة

وعن تأثير هذه الموهبة في حياته، يؤكد أبا زيد أن هذه المهارة جعلت يومه مختلفاً وأكثر عطاء وإنتاجية، فيقضي ساعات طويلة في ورشته، فلا يملك الوقت للراحة أو الجلوس أو حتى مجرد التفكير في المجهول، فأصبحت كل حواسه مرتبطة بالعمل والإنتاج، وكيف يمكن أن يقدم أعمالاً أكثر إبداعاً وتميزاً، فلم يعد يلتفت إلى إعاقته، وركز على اهتماماته العملية.

وعي المجتمع

أبا زيد يرى أن المشكلة الحقيقية التي واجهته هي مشكلة جهل البعض بمرض الضمور العضلي، وهي حالة صحية تؤدي إلى نقص الكتلة العضلية بالتدريج الأمر الذي يلحق الضرر بالجسم، ويؤدي إلى الإعاقة، فلا بد من تعريف المجتمع وتثقيفه بهذا المرض وكيفية التعامل مع المرضى من هذا النوع وتوفير الأجهزة المساعدة للحركة والمرور والمواقف ومداخل الأبنية ومخارجها، وبجهود الجهات المختصة وأفراد المجتمع، يتم تذليل الصعاب وإطلاق روح الشباب.

فن الخط

قال أبا زيد: انطلقت من فن الخط العربي متجاوزاً كل المعوقات والعراقيل، معبراً عن إبداعي وموهبتي في تخطيط لوحات فنية لها قيمتها الجمالية وإيقاعها، على أسطح مختلفة كالخشب والزجاج، وطورت مهارتي بالممارسة والتجارب والاطلاع ومتابعة الأخبار عن هذا الفن الجميل وتبادل الخبرات مع الزملاء الفنانين والحرفيين داخل الدولة وخارجها.

الحرف اليدوية تمثل هوية المجتمع وثقافته فلا غني عنها حتى في وجود الآلات الحديثة، ويبقى ما هو مشغول باليد له رونقه وطابعه المميز الفريد.. هذا ما يؤكده أبا زيد، موضحاً أن هذا الفن يتطلب مزيداً من الدقة والصبر، وتوخي الحذر، خصوصاً مع استعمال أدوات كهربائية في الحفر والنحت، كما يحتاج أيضاً مزيداً من الثقة خصوصاً عند ممارسة هذا الفن أمام الجمهور مباشرة.

وشارك أبا زيد في عدة معارض ومؤتمرات في الدولة ما قبل «كورونا»، ومستمر في تقديم أعمال متجددة عبر ورشته في دبي.