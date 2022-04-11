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ما هي شروط صيام المرأة الحامل؟
امرأة الحامل
11 ابريل 2022 21:51

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)
أكد أطباء مختصصون أنه المرأة الحامل في رمضان لديها ظروف استثنائية وحاجة للمياه أو الأدوية أكثر، وبالتالي يبقى التنسيق مع الطبيب ضرورياً.
وقال الدكتور خالد عبد الرحمن استشاري النساء والولادة إن الصيام خلال فترة الحمل من الممكن أن يكون إيجابياً لصحة المرأة والجنين، لكن في بعض الحالات قد يؤدي للإصابة بمرض السكري، وهي الحالات التي يجب أن تتابع مع طبيب للتأكد من مناسبتها للصيام من عدمه، خاصة أنها أكثر عرضة للإصابة ببعض الأمراض في حال عدم اتباعها النصائح الطبية والنظم الغذائية المناسبة.
وأضاف الاستشاري لـ"الاتحاد" أن افتقاد بعض العناصر الغذائية المهمة مثل الماء على سبيل المثال قد يؤثر على صحة الجنين بشكل كبير في حال عدم ملاءمة الحالة الصحية للمرأة، وبالتالي يمكن أن يكون الصيام خلال فترة الحمل آمنًا لها وللجنين، لكنه قد يجعلها أكثر عرضة للإصابة.
وأشار إلى أن من أهم التأثيرات المصاحبة للمرأة الحامل، الصداع أو الحمى، الغثيان أو القيء، إذا كان هناك تغيير ملحوظ في حركات الجنين، كما لو كان لا يتحرك أو يركل بنفس القدر، تقلصات مؤلمة، الدوار أو الإغماء أو التعب، الشعور بالعطش الشديد، فقدان الوزن.
ويشير عبد الرحمن إلى أن الحامل كي تصوم رمضان يلزمها اتباع تعليمات الطبيب، والإفطار الفوري في حال الشعور بأي من الأعراض السابقة، والالتزام بالأغذية الصحية وقسط وافر من النوم والهدوء.

امرأة حامل
الصيام
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