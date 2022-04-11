نجل عبدالرحمن أبو زهرة لـ«الاتحاد»: حالة والدي غير مستقرة

شعبان بلال (القاهرة)

كشف الموسيقار أحمد نجل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة عن تطورات الحالة الصحية لوالده بعد إجراء العملية الجراحية، وقال إنه يتحسن بصورة بطيئة للغاية، ولازال في العناية المركزة لليوم الثالث.

وأضاف لـ«الاتحاد» أن الحالة الصحية لوالده غير مستقرة وتحتاج إلى وجوده بالمستشفى لفترة، لذلك من الصعب تحديد موعد خروجه، خاصة أن العملية الجراحية التي خضع لها كبيرة بالنسبة لعمره وظروفه الصحية.

وأوضح الموسيقار أن والده كان يُعاني من كسر بالحوض أثر على صحته ودرجة وعيه، مضيفا: «الحمدلله في تحسن بسيط والحمد لله أن العملية نجحت لأن كسر الحوض كان مبهدله، وإن شاء الله بكره أو بعده ينزل من العناية المركزة ونتبع تعليمات الطبيب».

وكان الفنان المصري الكبير قد تعرض لأزمة صحية في نهاية مارس الماضي، استدعت نقله لأحد المستشفيات وإيداعه العناية المركزة.

ويعد أبو زهرة أحد رموز الفن في مصر، حيث تخرج من معهد الفنون المسرحية عام 1958وعمل موظفا في الحربية ثم عين ممثلا في المسرح القومي العام 1959، وآخر أعماله مسلسل «هجمة مرتدة» العام الماضي، وشارك في فيلم «أهل الكهف» والذي سيعرض خلال الفترة المقبلة.