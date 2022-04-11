«الاختيار 3».. كيف رفض السيسي عرض الانضمام للإخوان؟
ياسر جلال في دور السيسي
11 ابريل 2022 20:48
شعبان بلال (القاهرة) واصل مسلسل «الاختيار3»، الذي يعرض خلال رمضان، كشف تفاصيل أسرار جديدة عن أخطر مرحلة عاشتها مصر خلال فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية. في الحلقة الأخيرة من المسلسل، أوضح صناع العمل تفاصيل رفض الفريق أول عبد الفتاح السيسي عندما كان وزيراً للدفاع عرض محمد مرسي عندما كان رئيساً للبلاد في العام 2012، بالانضمام إلى جماعة الإخوان المتطرفة. وجاء عرض مرسي في حديثه إلى السيسي خلال حوار ثنائي بينهما «أنا بحبك في الله.. مصر محظوظة بيك ولو بقيت مع الإخوان هيفرق معانا.. وهما بيقولوا عليك إخوان خليك إخوان». ورد السيسي الذي يجسد دوره الممثل ياسر جلال قائلا «أنا متشكر على العرض ده.. بس أنا مش إخوان.. ومش هكون إخوان.. ولا سلفي.. ولا هكون سلفي.. أنا عايز أكون مسلم وبس.. أنتوا فكر ومنهج وأنا فكر ومنهج تاني خالص.. أنا منهجي الرفق واللين والتسليم.. وحضرتك أدرى الناس بمنهجكم». وتابع موجهاً حديثه لمرسي «صدقني يا فندم سواء كان رئيس جمهورية أو قائد جيش أو أياً ما كان المنصب، مينفعش يكون له أي توجهات، لازم يكون وطني، وطني وبس». ويشارك في«الاخيتار3» عدد كبير من الممثلين بينهم أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وصبري فواز وخالد الصاوي، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.