تطور جديد في الحالة الصحية للفنان سمير صبري

عبد الله أبو ضيف (القاهرة) صرح مصدر طبي مطلع أن الحالة الصحية للفنان المصري سمير صبري تدهورت خلال الساعات الماضية، مشيراً إلى أنه لا يزال في العناية المركزة. وأضاف المصدر لـ"الاتحاد" أن الفنان يتلقى أفضل اهتمام ورعاية صحية في أحد المستشفيات المتخصصة التابعة للقوات المسلحة المصرية، وأدى التطور في حالته إلى عدم إجراء العملية الجراحية في القلب المزمع إجراؤها منذ فترة لعدم استقرار حالته وكبر سنه، الأمر الذي يرجئ تنفيذها. سمير صبري شارك مؤخراً في فيلم «2 طلعت حرب» وعرض بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية عرضاً عالميا، وتدور أحداثه حول حكايات مختلفة داخل إحدى البنايات وسط القاهرة مع اختلاف الفترات الزمنية.