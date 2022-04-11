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الكشف عن موعد زيارة ميقاتي إلى السعودية
نجيب ميقاتي، رئيس الوزراء اللبناني
11 ابريل 2022 20:25
نقل تلفزيون "الجديد" عن رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي قوله، اليوم الاثنين، إنه سيزور المملكة العربية السعودية خلال شهر رمضان الحالي.
كانت السعودية أعلنت، الأسبوع الماضي، عودة سفيرها إلى بيروت.
كما أعلنت الكويت أنها قررت إعادة سفيرها إلى لبنان.
المصدر: رويترز
نجيب ميقاتي
السعودية
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