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دنيا
فلكي سعودي: سنصوم رمضان مرتين في هذا العام
تعبيرية
11 ابريل 2022 15:35

كشف الفلكي السعودي خالد الزعاق، أن العالم سيصوم شهر رمضان المبارك مرتين خلال عام 2030.

وأفاد الزعاق في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في تويتر، أمس أن العالم سيصوم رمضانين في سنة واحدة عام 2030، وهذا يحدث في السنة الميلادية وليس في السنة الهجرية.

كما بيّن أن ذلك يتكرر كل 33 سنة مرة واحدة، حيث حدث في عامي 1965 و1997، وسيحدث 2030، ويتكرر في 2063.

وأشار إلى أنه وفي سنة 1451 هجري يبدأ رمضان في 5 يناير 2030، وفي عام 1452 هجري يبدأ في 26 ديسمبر  2030، ويعني ذلك أننا سنصوم 36 يوماً عام 2030، منها 30 يوماً تابعة للسنة 1451 و6 أيام لـ1452، وفق قوله.

ولفت إلى أن رمضان يأتي ضمن السنة القمرية التي تكون مدتها 354 يوماً، بينما تتبع الفصول نظام السنة الشمسية ومدتها 365 يوماً، والفارق بينهما 11 يوماً.

وأضاف أن الشهر الفضيل يطوف على الفصول الأربعة كل 32 عاماً مرة واحدة، وفي هذه السنة 1443 سنصوم خلال فصل الربيع، و1449 في أوج الشتاء، و1457 أوج الخريف، و1466 أوج القيظ.

يشار إلى أن الفلكي السعودي كان أشار في فيديو نشره الأيام الماضية، إلى أننا سنصوم رمضان خلال الأعوام بين 1443 و1446هـ في فصل الربيع، وخلال الأعوام من 1447 وحتى 1450ه في الشتاء، ثم تدخل مرحلة الصيام في فصل الخريف، ومع أواخر الخمسينيات الهجرية يعود الصيام في الصيف.

وأكد أن أطول ساعات الصيام في أوج القيظ وأقصرها في أوج الشتاء.

المصدر: وكالات
رمضان
الصيام
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