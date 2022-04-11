تويتر.. ميزة جديدة لحذف نفسك من محادثات غير مرغوبة

يختبر «تويتر» ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إزالة أنفسهم من منشور تم ذكرهم فيه، والخروج من سلاسل الرسائل الطويلة وغير المرغوب فيها.

كانت الميزة التي يطلق عليها «Unmention» ميزة مطلوبة على نطاق واسع بين المستخدمين الذين تم وضع علامة عليهم بانتظام في التغريدات، وهو أمر ألمحت الشبكة الاجتماعية إلى إطلاقه في الماضي.



وقد تم الكشف لأول مرة عن مفهوم زر إلغاء الإشارة «Unmention» في يوليو من العام الماضي، ولا تزال هذه الميزة تجريبية لمستخدمي موقع «تويتر» في الوقت الحالي.

لاستخدام الميزة الجديدة، عليك اختيار «إلغاء الإشارة إلى نفسك من هذه المحادثة» من قائمة «مزيد من المعلومات»، وستتم إزالة الرابط إلى ملفك الشخصي.