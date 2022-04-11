برنامج «الشارة».. أسئلة تراثية وجوائز قيمة

أبوظبي (الاتحاد)

يستقطب برنامج «الشارة» الثقافي الرمضاني الذي يبث عبر قناتي بينونة والإمارات، عشاق التراث بما يقدمه من أسئلة غنية من التراث الإماراتي وجوائز قيمة للمشاهدين يومياً وأسبوعياً وعبر منصته على «انستقرام»، وذلك طيلة الحلقات المباشرة التي تعرض يومياً خلال شهر رمضان المبارك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات، عبر قناتي بينونة والإمارات.

ويعد برنامج الشارة ثمرة التعاون المشترك بين شركة أبوظبي للإعلام ولجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي وقناة بينونة، ويرمي البرنامج إلى صون التراث والمحافظة عليه وتعزيز الهوية الوطنية.

وتطرح مقدمة البرنامج الإعلامية «حصة الفلاسي» باقة من الأسئلة التراثية المشوقة تسلط الضوء على العادات والتقاليد والشخصيات التاريخية المؤثرة وتاريخ بناء القلاع والأبراج في الدولة، بالإضافة إلى مفردات اللهجة الإماراتية والشعر النبطي والأمثال والألغاز والحكايات وتفاصيل البيت الإماراتي القديم وأبرز المهن والصناعات اليدوية وغيرها.

وقال سعيد بن كراز المهيري، رئيس لجنة إعداد برنامج الشارة المستشار في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، إن الموسم الثالث عشر من البرنامج يطرح باقة من الأسئلة التراثية المشوقة تسلط الضوء على العادات والتقاليد والشخصيات التاريخية المؤثرة وتاريخ بناء القلاع والأبراج في الدولة، بالإضافة إلى مفردات اللهجة الإماراتية والشعر النبطي والأمثال والألغاز والحكايات وتفاصيل البيت الإماراتي القديم وأبرز المهن والصناعات اليدوية، وكل ما يتعلق تفاصيل موروثنا الثقافي.

وأشار المهيري إلى أن البرنامج منذ انطلاقته عام 2010 ولغاية موسمه السابق عام 2021، قدم للمشاهدين 396 حلقة امتدت على مدار 12 موسماً، والتي ساهمت في التعريف بالموروث الشعبي الإماراتي على مستوى العالم العربي، كما حافظ البرنامج طيلة السنوات الماضية على مكانته المميزة في قائمة برامج المسابقات الرمضانية التي تعنى بالثقافة والتراث بشكل متخصص وفريد.

وأضاف بن كراز المهيري أن البرنامج يتضمن عددا من الفقرات اليومية والأسبوعية والمتاح للجميع للمشاركة بها والفوز بجائزة نقدية أو عينية، مشيراً إلى أن البرنامج يضم في داخله عدد من خبراء التراث وهم (سيف بن محمد بوقبي المزروعي، سعيد بن سالم بن لاحج الرميثي، محمد بن صابر المزروعي)، ويشارك في الإعداد الدكتور مزيد النصراوي، سعيد السويدي، جاسم الزعابي، فاطمة الزعابي، عبدلله عامر، الهنوف الزعبي، ويعد أسئلة الرسائل النصية (تيفال لول) الشاعر سالم بن عيد المهيري، وفقرة ما المقصود الشاعر محمد سهيل بن قاشوط المزروعي.

وتتضمن فقرة الأسئلة للمتصلين على أرقام البرنامج، السؤال الأول من القصر الشرقي وقيمته 1500 درهم ويتضمن خيارين للإجابة، والسؤال الثاني من قصر المربعة وقيمته 3000 درهم ويتضمن خيارين للإجابة، والسؤال الثالث من قصر الشيخ زايد وقيمته 6000 درهم، ثم السؤال الرابع من برج المقطع وقيمته 9000 آلاف درهم، بالإضافة إلى سؤال الشارة من قصر الحصن وقيمته 30 ألف درهم، وفي حال لم يجب المتصل على الأسئلة يكسب جائزة السؤال الأول وقدرها 1500 درهم ويختار ظرف من الظروف وكسب جائزة إضافية نقدية أو عينية، كما يقدم البرنامج فقرة «شارة الخير» والتي تظهر بشكل عشوائي خلال البرنامج، وتكون من نصيب سعيد الحظ، ويمكن المشاركة في البرنامج من خلال الاتصال على الأرقام التالية من داخل الإمارات (024145721 أو 024145723) ومن خارج الإمارات (0097124145766).

كما يقدم البرنامج جائزة أسبوعية ضخمة ضمن فقرة «بنات جبار» وجائزتها بكرة أو قعود مقدمة من المجموعة العلمية المتقدمة، والفقرة عبارة عن سؤال يستمر على مدار الأسبوع ويتم استقبال الأجوبة من خلال الرسائل القصيرة أو بالاتصال على الرقم (8821622774100)، حيث يتم السحب كل يوم سبت، أما فقرة (تيفان لوَّل) اليومية، فييتم خلالها طرح سؤال في مطلع حلقة والسحب على جائزته نهاية الحلقة وهو مخصص للرسائل القصيرة (sms ) أو بالاتصال على الرقم (88216101001)، إلى جانب سؤال منصة البرنامج على (انستقرام) وقد خصص له جائزة عينية بمقدمة من مجوهرات محمد رسول خوري.