أحوال.. أغنّم فاتحةُ الحب

شيخة محمد الجابري

Qasaed21@gmal.com



قالتها سهيلة بعفوية تامة وهي تهمّ بتقديم القهوة لضيفات أمي الكريمات، «أغنّم» قلت: غنمي، عندها أخذت دلّة القهوة التي صُنعت لتكون شبيهة بدلّة الرسلان القديمة تلك التي كلما وضعت على الجمر القاني فاح عبيرها ليملأ المساحات برائحة قهوة نديّة، طازجة، فارهة، تشيع البهجة في المكان، وترسم على الوجوه الحبيبة ابتسامة طريّة ما لوثها دخان مصانع، ولا اقتات على طبيعتها عنصر تكنولوجي دخيل، «اغنّم» قالتها المرأة البهية ففعلت في روحي ما فعلت، وفزّزت في داخلي ما خبا من ذكريات قديمة، وقريبة جداً من الروح.

تلك الكلمة «الأثر» أردت أن أطوّف بها، وأعيد علاقتي باللهجة التي ما انفكت القراءة تسرقني منها بعض أحيان لأجدني بين الفينة والأخرى أذهب إليها تقاطعاً مع الزمن لتدخل عائشة مكتبي وتجدني في حالة اشتباك مع عيني التي ابتليت بحكة مزمنة فتسألني ما تفعلين؟ فأجيبُ في عفوية تامة «أعرك عيوني» وإذا بقهقهةٍ تصعد من فيها وهي تتساءل بدهشة «أعرك عيوني» يا الله «مجدمها».

نعم هي قديمة بقدم الأصالة التي نحملها في أرواحنا، بقدر الأيام الحلوة التي نتمنى لو عادت ونعرف أنها لن تعود، بقدر الاغتراب الذي يعيشه أبناؤنا بين رطانة وضياع للهجة وللعربية، هويتنا التي تدفع بها الرياح من موجة إلى «سيف»، قديمة هي بقدر ذكرياتنا عن أهلنا، وجيراننا، وصداقاتنا، حياتنا بتفاصيلها الجميلة تلك المركونة على العديد من الرفوف التي فقدنا الطريق اليها، طريق لشدة ما أخذته التعرجات أصبح صورة عن شيء ما أخذه السراب نحو السراب.

كلماتنا الحيّة مفرداتنا الوارفة، حكاياتنا الطويلة، بصيص الأمل في جوانحنا، ذاك الصرير للأبواب القديمة، والعرشان، ودْلال الرسلان، والحطب النيئُ الذي يسري برائحته الزكيّة لتملأ المساحات الشاسعة بجميل الصورة، وجزيل الشعر، وتضيع ُ قصيدة بين موجة وأخرى تأخذك من البي بي سي، إلى مونت كارلو، إلى صوت العرب، نعم كان للعرب صوت نحبّه، أناشيد من زمن الأوطان الحُرّة، المتعاضدة، تلك التي راح بعضها بل أجملها كبغداد، ودمشق وبيروت في مهب الريح.

سهيلة الفاتنة منذ الصّغر هي التي جاءت بكل ذلك، جاءت بريحٍ ذهبت بما حولي إلى ما حولهم، وأخذتني مني إليهم، في حنين يستكين في الروح للأيام الحلوة، لبيتنا القديم، للفريج، لحاراتا الضيّقة المتسعة بالحب، للحب في أبهى صوره، للبدايات الجميلة، لكل شيءٍ عرفناه وعشقناه، الخراريف، تجمعات الأمهات في رمضان، وفي الأعياد، في المناسبات التي تسكن القلب وتعجز عندها الأبجدية، ورمضان كريم.