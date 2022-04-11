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مفيد عاشور.. ماذا قال عن شخصية شيخ الأزهر في «الاختيار 3»؟
مفيد عاشور.. ماذا قال عن شخصية شيخ الأزهر في «الاختيار 3»؟
11 ابريل 2022 11:52

محمد قناوي (القاهرة)
أكد الممثل مفيد عاشور أن تجسيده لشخصية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، في مسلسل «الاختيار- الجزء الثالث» شرف كبير له، موضحاً أنه عكف على دراسة أسلوبه من خلال لقاءاته التليفزيونية، ولكن لم يلتق به شخصياً، وحاولت قدر الإمكان الاقتراب من روح شخصية شيخ الأزهر ومن طريقته في الحديث ولهجته، وأنه لاحظ أن شيخ الأزهر لا يرتدي النظارة في حواراته الكثيرة إلا عند القراءة.
وقال عاشور: إنه يشعر بالحزن الشديد لعدم وجود أعمال دينية وتاريخية وأتعطش أنا وزملائي للقيام بأعمال تعزز اللغة العربية عن الأجيال الجديدة.
وأشار مفيد عاشور إلى أنه عاد مؤخراً لخشبة المسرح القومي بعد غياب 4 سنوات، من خلال مسرحية «في انتظار بابا»، التي تعرض على خشبة «المسرح القومي»، إخراج سمير العصفوري وبطولة سماح أنور، وأحمد سلامة، وبثينة رشوان، وأعجبتني فكرة العرض الذي تدور أحداثه حول تأثير غياب الأب وما يترتب على أسرته من التفكك، حيث تدور الأحداث عن أسرة أختفى والدهم تاركاً 9 أشقاء وشقيقات، منهم من ينتظر عودته، ويعتقد الآخرون أنه مات، ويبرر لنفسه الاستيلاء على ثروة الأب، والبعض يؤمن بأن والدهم سيعود، وأنا أجسد في العرض دور شخصية المخرج، المثقف الذي يرفض الواقع ويريد تغييره لذا يغير مسار الأحداث من الصراع والعنف إلى المناقشة والحوار والبحث عن التعايش السلمي، ومن ثم يجمع كل شخصيات العمل لمشاهدة مقطعاً على شاشة يتناول صراعات وحروباً ناتجة عن التعصب والتطرف، ثم يوجه خطاباً لهم وللجمهور بأن النهاية يجب أن تكون سعيدة، وهي نهاية يدعو إليها المجتمع.

أحمد الطيب
الأزهر
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