اليوم 08:59
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا
إيلون ماسك يفاجئ الجميع ويخرج من تويتر
إيلون ماسك يفاجئ الجميع ويخرج من تويتر
11 ابريل 2022 10:02

قال باراج أجراوال الرئيس التنفيذي لشركة موقع التواصل الاجتماعي تويتر إن إيلون ماسك رئيس ومالك شركة صناعة السيارات الكهربائية الأميركية تسلا لن ينضم إلى مجلس مديري تويتر رغم أنه أصبح أكبر مساهم منفرد في الشركة.
وكتب أجراوال على موقع تويتر "إيلون قرر عدم الانضمام إلى مجلسنا.. تعيين إيلون في المجلس كان سيصبح رسميا يوم 9 ابريل، لكن إيلون أعلن في نفس اليوم أنه لن ينضم إلى المجلس".
وأضاف أجراوال أن شركة تويتر مازالت منفتحة على أي مقترحات من ماسك.
كانت شركة تويتر قد أعلنت في الأسبوع الماضي تعيين إيلون ماسك في مجلس إدارتها بعد يوم واحد من إعلانها شراء ماسك لحصة جديدة من أسهم تويتر ليصبح أكبر مساهم فيها بحصة قدرها 2ر9% من أسهم موقع التواصل الاجتماعي الشهير.
وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء تقدر ثروة ماسك حاليا بنحو 288 مليار دولار.

المصدر: وكالات
إيلون ماسك
تويتر
آخر الأخبار
زلزال قوي في المحيط الهادئ قبالة السلفادور
عربي ودولي
زلزال قوي في المحيط الهادئ قبالة السلفادور
اليوم 08:38
رواد فضاء صينيون يعودون إلى الأرض بعد مهمة في الفضاء
دنيا
رواد فضاء صينيون يعودون إلى الأرض بعد مهمة في الفضاء
اليوم 08:36
شعار وزارة الخارجية والتعاون الدولي
عربي ودولي
الإمارات تدين اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى
اليوم 02:38
يوسف العتيبة
عربي ودولي
الإمارات: نعمل لإرساء عملية سياسية مستدامة باليمن
اليوم 02:37
الروس يأسرون بريطانياً يقاتل في الجيش الأوكراني
عربي ودولي
الروس يأسرون بريطانياً يقاتل في الجيش الأوكراني
اليوم 02:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©