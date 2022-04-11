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الملكة إليزابيث: كورونا تركني "متعبة ومرهقة"
الملكة إليزابيث
11 ابريل 2022 08:20

تحدثت الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا حول فترة إصابتها بمرض كوفيد19-، قائلة إنه تركها "متعبة ومرهقة جدا".
وذكرت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية أن الملكة كانت قد أصيبت بالفيروس في فبراير الماضي، على الرغم من أن قصر باكنجهام قال "إنها كانت مصابة بأعراض برد خفيفة"،إلا أنها كانت عازمة على أداء الواجبات التي يمكنها القيام بها.

وتعافت الملكة من الإصابة بالفيروس بعد ذلك، حيث وصفت  الملكة تجربتها مع المرض خلال زيارة افتراضية لمستشفى لندن الملكي يوم الأربعاء الماضي، بمناسبة الافتتاح الرسمي لوحدة الملكة إليزابيث بالمؤسسة الطبية.
وخلال مكالمة الفيديو التي أجرتها مع العاملين والطاقم الطبي، استمعت الملكة أيضا إلى قصص من الطاقم الطبي عن التعامل مع التدفق الكبير للمصابين بكوفيد 19.

المصدر: وكالات
بريطانيا
الملكة إليزابيث
كورونا
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