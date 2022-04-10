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للمرة الثانية.. جنيفر لوبيز وبن أفليك مخطوبان
للمرة الثانية.. جنيفر لوبيز وبن أفليك مخطوبان
11 ابريل 2022 01:42

واشنطن (أ ف ب)

أعلنت جنيفر لوبيز خطبتها مجدداً إلى النجم الهوليوودي بن أفليك، بعد 18 عاماً من نهاية ارتباطهما الأول الذي كان من أكثر العلاقات استقطاباً للاهتمام الإعلامي في أوساط المشاهير حينها، ونشرت لوبيز (52 عاماً) مقطع فيديو قصيراً بدت فيه متأثرة وهي تنظر إلى خاتم مرصع بحجر أخضر، وأكد أحد وكلاء أعمالها لمجلة «بيبل» خبر خطوبتها إلى بن أفليك (49 عاماً)، وكان النجمان قد أشعلا شبكات التواصل الاجتماعي العام الماضي من خلال إعلانهما منح فرصة جديدة للعلاقة بين الثنائي الذي سُمي إعلامياً «بينيفر» في عام 2004.

جنيفر لوبيز
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