قصيدة في ذكرى وفاة الأمير فيليب

لندن (أ ف ب)

نشرت العائلة المالكة البريطانية، أول أمس، قصيدة رثاء بعنوان «الآباء: رثاء» بمناسبة ذكرى مرور عام على وفاة الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث الثانية، ونُشر الرثاء الذي كتبه وألقاه الشاعر الإنجليزي سايمن أرميتاج، عبر صفحات العائلة الملكية على الشبكات الاجتماعية في الذكرى السنوية الأولى لرحيل فيليب الذي توفي في التاسع من أبريل 2021 في قصر ويندسور غرب العاصمة البريطانية لندن، وتم نشر القصيدة على شكل فيديو مع عزف على البيانو في الخلفية ولقطات من حياة الأمير تشمل محطات مختلفة بينها زواجه وولادة أطفاله.