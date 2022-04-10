وصول سياح الفضاء إلى «المحطة الدولية»

واشنطن (أ ف ب)

وصلت أول مهمة فضائية خاصة بالكامل على متن صاروخ تابع لشركة «سبايس اكس»، السبت، إلى محطة الفضاء الدولية، وبابتسامات علت وجوههم وبإبهام مرفوع، خرج قائد مهمة «ايه اكس-1» الأميركي الإسباني مايكل لوبيز-أليغريا وزملاؤه الكندي مارك باثي والأميركي لاري كونور والإسرائيلي إيتان ستيبي، من كبسولة «دراغون» واستقبلهم أعضاء طاقم محطة الفضاء الدولية بالعناق، وقال لاري كونور إنه يدرك حجم «المسؤولية» الملقاة على هذه المهمة الأولى المكونة من «مدنيين»، استعداداً لـ«أسبوع حافل من البحث»، وحرص ستيبي على التحدث بـ«العبرية في محطة الفضاء الدولية»، فيما وصف مارك باثي المغامرة بأنها «لا تُصدق».