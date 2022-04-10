اليوم 08:58
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا
وصول سياح الفضاء إلى «المحطة الدولية»
وصول سياح الفضاء إلى «المحطة الدولية»
11 ابريل 2022 01:42

واشنطن (أ ف ب)

وصلت أول مهمة فضائية خاصة بالكامل على متن صاروخ تابع لشركة «سبايس اكس»، السبت، إلى محطة الفضاء الدولية، وبابتسامات علت وجوههم وبإبهام مرفوع، خرج قائد مهمة «ايه اكس-1» الأميركي الإسباني مايكل لوبيز-أليغريا وزملاؤه الكندي مارك باثي والأميركي لاري كونور والإسرائيلي إيتان ستيبي، من كبسولة «دراغون» واستقبلهم أعضاء طاقم محطة الفضاء الدولية بالعناق، وقال لاري كونور إنه يدرك حجم «المسؤولية» الملقاة على هذه المهمة الأولى المكونة من «مدنيين»، استعداداً لـ«أسبوع حافل من البحث»، وحرص ستيبي على التحدث بـ«العبرية في محطة الفضاء الدولية»، فيما وصف مارك باثي المغامرة بأنها «لا تُصدق».

الفضاء
محطة الفضاء الدولية
آخر الأخبار
زلزال قوي في المحيط الهادئ قبالة السلفادور
عربي ودولي
زلزال قوي في المحيط الهادئ قبالة السلفادور
اليوم 08:38
رواد فضاء صينيون يعودون إلى الأرض بعد مهمة في الفضاء
دنيا
رواد فضاء صينيون يعودون إلى الأرض بعد مهمة في الفضاء
اليوم 08:36
شعار وزارة الخارجية والتعاون الدولي
عربي ودولي
الإمارات تدين اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى
اليوم 02:38
يوسف العتيبة
عربي ودولي
الإمارات: نعمل لإرساء عملية سياسية مستدامة باليمن
اليوم 02:37
الروس يأسرون بريطانياً يقاتل في الجيش الأوكراني
عربي ودولي
الروس يأسرون بريطانياً يقاتل في الجيش الأوكراني
اليوم 02:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©