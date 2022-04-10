نجوم دراما رمضان في صدارة محركات البحث

علي عبد الرحمن (القاهرة) «التريند»، مصطلح رقمي يقصد به تصدر محركات البحث الإلكتروني، ويعد السباق الرمضاني هو المضمار لتنافس أبطال الأعمال الدرامية والإعلانات الترويجية أو البرامج، ويعد مؤشرا على مدى إجادة الفنان للشخصية، وتستعرض «الاتحاد» أهم الفنانين الذين تصدروا «التريند» خلال الأيام الماضية.
الأعمال الدرامية
منذ اليوم الأول لبدء عروض مسلسلات رمضان، تربع ياسر جلال على قمة صدارة محركات البحث لإتقانه تجسيد شخصية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال أحداث مسلسل «الاختيار 3»، وأشاد به رواد المنصات والمواقع بسبب نجاحه في تجسيده والوصول إلى النبرة الصوتية والحركات الجسدية والبصرية.
صبري فواز ولم يقل نصيب صبري فواز عن ياسر جلال كثيراً في صدارة محركات البحث الإلكتروني، بعد تجسيد شخصية الرئيس المعزول محمد مرسي، في نفس المسلسل، وإجادته التعبير عن الشخصية. وأشاد الرواد والنشطاء بفواز وقالوا إنه أضاف ثقلاً فنياً للشخصية الفنية، وعبر عن الشخصية الحقيقية التي يعتبرها الكثير مجرد صورة ديكورية إبان فترة حكمه لمصر.
رحمة فرج واستطاعت رحمة فرج أن تجذب الأنظار والأضواء وتضع قدميها في «التريند» بشخصية «مربوحة» في الجزء السادس من مسلسل «الكبير أوي»، بسبب حالة البهجة والمرح التي فرضتها في المشاهد التي جمعتها مع بطل العمل أحمد مكي خصوصاً في ليلة زفافهما.
نيللي كريم فيما تصدرت الفنانة نيللي كريم محركات البحث، بسبب شخصية «فاتن»، التي تعاني من قهر زوجها لها بعد الطلاق، في مسلسل «فاتن أمل حربي» الذي ناقش الظروف القاسية التي تتعرض لها المرأة في الحصول على حقوقها هي وأبنائها من زوجها السابق.
وتفاعلت الأوساط الرسمية وحدثت تحركات برلمانية بسبب ما أثير من قضايا شائكة تخص المرأة.
طارق لطفي وبشخصية «خلدون»، تصدر طارق لطفي محركات البحث، لإتقانه دور الشرير في شخصية الغجري وإجادته اللهجة الصعيدية والملامح الجسدية لتلك الشخصية الثرية في مسلسل «جزيرة غمام».
ثنائي فاشل فيما تصدر وسم «ثنائي فاشل» محركات البحث لعملين دراميين الأول مسلسل «رانيا وسكينة»، بطولة مي عمر وروبي، والثاني مسلسل «شغل في العالي» بطولة شيرين رضا وفيفي عبده.
الحملات الإعلانية وعلى الصعيد الإعلاني، تصدر كل من كريم محمود عبد العزيز وياسمين عبد العزيز منصات التواصل الرقمية عن إعلانهما لإحدى شركات الاتصالات، وظهرت ياسمين فيه بـ6 شخصيات متنوعة، منها كريمة مختار في فيلم «الحفيد»، وشيريهان في فوازير «حاجات ومحتاجات»، بالإضافة لعدد من الشخصيات القديمة. وجسد كريم شخصية عبد الغفور البرعي في مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي»، وشخصية عبدالمنعم مدبولي في فيلم «الحفيد»، ولاعب الكرة «شطة». وجاء في صدارة «التريند» بشكل سلبي عمرو دياب، عن إعلانه لصالح إحدى الهيئات المصرية، حيث تداول رواد المواقع أن الإعلان وفكرته تدور في فلك إبراز مشوار المطرب طوال 3 عقود، ولا يوجد ما يشير إلى الهيئة التي يعلن لها سوى علامتها التجارية التي ظهرت في الخلفية كما لو أنها الراعي له وليست صاحبة الإعلان. ولم تكن منى زكي ونيللي كريم ودينا الشريني أفضل حالا من عمرو دياب، بعد مشاركتهن في حملة دعائية لصالح إحدى شركات الاتصالات وتجسيد شخصيات سعاد حسني في أشهر أفلامها، وبسبب حالة المقارنة واعتبار البعض أن السندريلا أيقونة غير قابلة للتقليد تصدر وسم «بلاش سعاد»، محركات البحث الرقمية خلال الفترة الماضية.
البرامج وعلى صعيد البرامج يظل رامز جلال في صدارة البحث الرقمي طوال شهر رمضان، بسبب طبيعة برنامجه التي تعتمد على المقالب، وينقسم رواد المنصات بين مؤيد ومعارض وما بين معرفة الضيف بتفاصيل البرنامج وخداع المشاهدين وأن نوعية تلك البرامج حتى لو كانت متفقا عليها هي للترفيه والمرح ومشاهدة الضيف في موضع آخر غير طبيعة عمله.
وتصدرت البرامج ذات الطبيعة الإنسانية والمجتمعية محركات البحث، وجاء في الصدرة البرنامج الإماراتي «الدنيا بخير»، والذي يدور في قالب إنساني من خلال كاميرا خفية من أجل مساعدة الحالات المستهدفة شديدة التعفف في ظل جمهود الدولة والهلال الأحمر بمساعدة الأخرين في كافة دول العالم، ثم برنامج «حياة كريمة»، والذي يستهدف الحالات الأشد احتياجاً في مصر.