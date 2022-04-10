موزة الزعابي.. «امتياز» في ريادة الأعمال

خولة علي (دبي)

موزة الزعابي موجهة ورائدة أعمال في المجال الإبداعي والتطوير، درست القانون بجامعة الإمارات وحصلت على تقدير امتياز بمرتبة الشرف، ورغم تميزها في المجال القانوني، إلا أن شغفها في ريادة الأعمال جعلها تبحر في مجاله الواسع لتساهم بدورها في تقديم استشارات فنية فيما يتعلق بعملية تطوير المشاريع، وأن تكون من ضمن المؤثرات في المجتمع، لتحقيق أهداف الكثيرين وطموحاتهم وجعلهم أكثر قدرة على إدارة حياتهم الشخصية والمهنية، وإيماناً بأن الخير يكمن في العطاء دفعها ذلك أن تقدم خبراتها وما تملكه من معلومات لتدعم الآخرين وتقودهم نحو التغيير وتنطلق بهم لتحقيق طموحاتهم، بالإضافة إلى تقديمها برامج تنمية المهارات للجميع.

اختيار

من المصاعب التي واجهت الزعابي في بداية مسيرتها هي الاختيار الخاطئ للشركاء، ودائرة العلاقات، ممن لا يملكون الرؤية الصحيحة للمشروع والعقلية الصحيحة للبناء والتطوير.. موضحة أن هذا النوع من الصعوبات أو التجارب يمكن أن يؤثر على الشخص سلباً بالإحباط والتوقف، ولكنها قررت استخدام هذه الواقعة بطريقة مغايرة بأن أشعلت لهيب الرغبة بالسير قدماً في مسيرتها، وأن تؤمن بقدراتها حتى استطاعت اليوم عقد شراكات مع شركاء ملهمين ومتّحدي الرؤية معها، وبناء علاقات عالية الجودة مع شخصيات ملهمة وداعمة.

نقلة نوعية

وتقول موزة الزعابي: كل منا يمتلك رغبة في إحداث نقلة نوعية في حياته، ليغير ويؤثر فيمن حوله بطريقة إيجابية، فهذه الخطوة لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال بدء الإنسان مع نفسه أولاً، ولذلك قررت خوض تجربة جديدة واتباع شغفها وصوتها الداخلي في ريادة الأعمال، مدفوعة بالرغبة الشديدة نحو تحقيق حلمها بأن تكون رائدة أعمال مؤثرة في المجتمع، فبدأت بأخذ الدورات في كيفية ريادة الأعمال، خاصة البيع والتسويق والابتكار. ومن ثم بدأت بالجانب العملي لتطبيق ما تعلمته على فكرة مشروعها، وكانت تقابل بعض أصحاب المشاريع لتأخذ من خبراتهم وتطوّر الفكرة، وعملت في شركة تسويق لتطوير مهاراتها، وكانت المسؤولة عن مقابلة العملاء لقدرتها على فهم رؤية صاحب المشروع وتنفيذها على أرض الواقع، وتنفيذ الحملات الإعلانية الإبداعية الخاصة، ومن خلال هذه الخبرات تمكنت من معرفة أسرار نجاح المشاريع، وكيفية التغلب على الأزمات بشكل عملي، فترسخت عقلية ريادة الأعمال والاستثمار لديها حتى أصبحت أسلوب حياة، مشيرة إلى أن الخبرات المتراكمة والعمل على تطوير مشاريع من مجالات مختلفة كالأطعمة، الفعاليات، الرياضة، الملابس، أشعل لديها شغفاً بحب التطوير والتنوع والإبداع، وساهم في إنشائها لشركات ناجحة.

وعن بدايتها في تقديم الاستشارات وتوجيه الأفراد لتحقيق أهدافهم، تؤكد الزعابي أنها أدركت أن الخير يكمن في العطاء، ولا بد أن نتشارك فيما لدينا من معلومات وتجارب وخبرات مع الآخرين، وأن النجاح الحقيقي هو مساهمتك في قيادة نفسك على تغيير شخصك أولاً، ثم تغيير الآخرين ليكونوا شخصيات ملهمة ناجحة. وقالت: قررت استخدام طاقتي في التأثير على نحو أوسع من بناء الشركات، بل في تغيير حياة الناس من خلال تحسين جودة حياتهم شخصياً ومهنياً عن طريق الاستشارات التوجيهية.. وليكون لي أساس صلب أستند عليه، حصلت على التوجيه اللازم من أشهر أساتذة التنمية البشرية ومدرسي العقل البشري «بوب بروكتر» الذي سلك منهج مدرسة نابليون هيل وأندرو كارنيجي وإيرل نايتنجيل، وكان ذلك أشبه بالبوابة السحرية لعالم الوعي والنمو على كافة جوانب الحياة.

«موزة كليكس»

الزعابي بعد أن حصلت شخصياً على ثمار هذا العلم أيقنت أهمية التوجيه أو الـ «coaching» وحاجة كل شخص إلى موجه ليصل إلى كل ما يرغب به، وأن يصبح الشخص الذي يتخيله، قررت الاستثمار بنفسها، وأخذت جلسات مع موجهين عدة ذوي خبرة، ومن ثم قررت تقديم الاستشارات بشكل شخصي وكان عملاؤها بداية من الإمارات، وصولاً إلى دول الخليج والوطن العربي، وكانت الردود إيجابية ممن خضعوا لتلك الدورات عن النقلة التي ساهمت في إحداثها لهم من خلال التغيير الداخلي الفعال، الذي حصل لهم بعد الجلسات، وكان هذا الأمر محفزاً لها نحو التوسع، فأنشأت منصة لتقديم الاستشارات من خلالها أسمتها بـ «موزة كليكس» أي موزة تؤثر، وبعد ازدياد عدد الطلب على الاستشارات، تعرفت على موجهين رائدين في مجال التنمية يمتلكون القدرة على تغيير حياة الناس إلى الأفضل. وقالت: بعد ذلك قررنا أن نجمع طاقاتنا وخبراتنا مع بعضنا البعض وننشئ شركة متخصصة بمجال تقديم الاستشارات والتوجيه، والتطوير الشخصي والمهني، وعقد الدورات التدريبية، وذلك للأفراد، والشركات، والمؤسسات.

برامج واستشارات

تقدم الزعابي برامج عدة تشمل كل ما يريد تحقيقه الشخص للوصول إلى السعادة والسلام كالرغبة في تحسين جودة العلاقات، وتجاوز حواجز الخوف، وزيادة الثقة بالنفس، وتحسين الصورة الذاتية، وتعزيز مهارة اتخاذ القرار، واستبدال برمجيات غير هادفة بأخرى مفيدة.. إلى جانب التوجيه المهني، الذي يتضمن مساعدة الناس على بدء مشاريعهم أو تطويرها للوصول إلى النتائج المرغوبة، وكذلك توجيه الموظفين لتحسين مدى إنتاجيتهم ومستوى المؤسسة، بالإضافة إلى الدورات التدريبية التحفيزية والتوجيهية الحضورية و«عن بعد»، بشكل سلس وإبداعي يخاطب فئة الشباب.

وسخرت الزعابي منصة التواصل الاجتماعي لبث كافة المفاهيم التي تعلمتها رغبة في إفادة الجمهور بشكل فعال.

قرار التغيير

شاركت الزعابي كمتحدث في الملتقى الاقتصادي الإبداعي الذي انعقد في «إكسبو 2020»، وعرضت تجاربها للجمهور بوصفها مختصة في المجال الإبداعي، وقدمت ورشة بعنوان «فكر وازدد ثراءً»، وتخطط إلى أن تكون ضمن أكثر النساء تأثيراً في العالم في مجال ريادة الأعمال والتنمية البشرية، وأن تكون مصدر إلهام للمرأة لاتخاذ قرار تغيير واقعها نحو الأفضل.