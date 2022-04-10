حبيب غلوم: إبداعات الكبار في «الزقوم»

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

في «الزقوم» ستبدأ الحكاية وتنتهي وأراهن أنكم لن تنسوها ببساطة.. بهذه الكلمات وصف الممثل والمنتج حبيب غلوم عمله الدرامي الجديد، الذي يعرض حالياً عبر شاشة «قناة أبوظبي»، مؤكداً أنه عمل مختلف ورصين فكرياً وفنياً، من خلال «ثلاثية» تجمع سعد الفرج أحمد المقلة وإسماعيل عبدالله.

يناقش مسلسل «الزقوم» قضايا مجتمعية مهمة ذات مضمون ورسالة هادفة، إلا جانب مشاركة نخبة من صناع الدراما من الإمارات والبحرين، الذين تعاونوا سوياً من أجل تنفيذ عمل فني يرقى بمستوى المشاهد في رمضان.

قضايا شائكة

وأوضح غلوم أنه بالتعاون مع فريق عمل محترف، عملوا جميعاً بحب واجتهاد من أجل أن يستمتع المتابع بكل مشهد من مشاهد «الزقوم»، وقال: عندما يجتمع الكبار يكون للإبداع حكاية يسردها الممثل الملهم سعد الفرج والمخرج المميز أحمد المقلة والكاتب المبدع إسماعيل عبد الله، فهي قصة تضم قضايا شائكة بين الماضي والحاضر، إذ إن اسم «الزقوم» مأخوذ من شجرة الزقوم التي تنمو في جهنم، لافتاً إلى أنه في الحبكة الدرامية للمسلسل تعكس وصف «الزقوم» على الواقع المرير الذي يعيشه بعض الناس بين المشكلات المادية والاجتماعية.

عناصر نجاح

ولفت إلى أن عناصر نجاح العمل مكتملة، من ناحية النص والإخراج، وصولاً إلى أبطال الملحمة الاجتماعية الكلاسيكية، التي تصدى لها نخبة من أبرز فناني الخليج، منهم فاطمة الحوسني وهيفاء حسين وعلي جمال وسعاد علي وفارس البلوشي وأميرة محمد وزينب غازي وحمدان الهنداسي وقحطان القحطاني، حيث لكل كادر من المسلسل مباراة تمثيلية تجمع بينهم، لينقلوا للمشاهد جمال الأداء وروعة التقمص ضمن أحداث ثرية تشد المتلقي من الحلقة الأولى إلى الأخيرة تحت عنوان «الزقوم».. سيغلي في البطون ولو بعد حين.

توليفة غنية

وأشار إلى أن أكثر ما يميز العمل هو التوليفة الغنية التي تجمع بين النجوم المخضرمين والممثلين الشباب، فكانت أجواء التصوير في البحرين مميزة وكأنها درس تمثيلي وإضافة نوعية لكل من يعمل في هذا المسلسل، وقال: في أغلب مشاهد التصوير، كنا نقف احتراماً وتقديراً لإبداع وتألق الممثل الكبير حينما يبدع، حتى لو كان دوره صغيراً.

وتابع: أما بالنسبة للإخراج، فهذه هي التجربة الثالثة لي مع المميز أحمد المقلة، فهو من أبرز المخرجين الذي يتصدى للأعمال الدرامية الضخمة؛ لذا كان لا بد من الاستعانة به في «الزقوم» لما يحتويه العمل من أحداث تقع عبر 3 مراحل زمنية.

«سنوات الجريش»

يشارك الممثل والمنتج حبيب غلوم في بطولة مسلسل «سنوات الجريش» مع الفنانة حياة الفهد وحسن البلام وليلى السلمان، وهو تأليف محمد النابلسي وإخراج مناف عبدال. وقال: تشرفت بالمشاركة في هذا العمل المختلف الذي يضم فكراً متجدداً، فهو مسلسل درامي تاريخي يتناول فترة الحرب العالمية الثانية وانعكاساتها على عددٍ من الدول الخليجية، إذ تدور أحداثه عام 1940، وينقل الواقع الذي عاشته الشعوب في تلك الفترة، خصوصاً أنه بعد اندلاع الحرب مرت على دول الخليج ظروف صعبة، سميت بـ «سنوات الجريش»، فلنذهب مع هذا العمل إلى عمق التاريخ نروي حكاية إنسانية جميلة، تستعرض حياة أجدادنا في الماضي التي لم تكن سهلة أبداً.

منافس قوي

بعد أن نال مسلسله «الشهد المر» الذي عرض في رمضان 2020 على «قناة الإمارات» صدى كبيراً، غاب غلوم عن رمضان العام الماضي، موضحاً أن ذلك بسبب ظروف عائلية، إذ لم يتمكن من الوجود الرمضاني السنوي، لكنه في الوقت نفسه جاء هذا التأجيل في مصلحته، حيث استطاع تنفيذ «الزقوم» بالمستوى الذي يطمح إليه، ويكون منافساً قوياً للأعمال الخليجية والعربية الأخرى.