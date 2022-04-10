يسرا ترتدي ثوب الكوميديا في «أحلام سعيدة»

محمد قناوي (القاهرة)

لم تقبل يسرا «أحلام سعيدة» كمسلسل درامي ولكن قررت أن تصنع «أحلام سعيدة»، أولاً لنفسها لأنها اكتفت بالأعمال الجادة، فسنوات عديدة وهي تقدم دراما بها تشويق وإثارة وتراجيديا، مثل «فوق مستوى الشبهات» و«الحساب يجمع» و«خيانة عهد» و«حرب أهلية»، وثانياً من أجل جمهورها الذي ينتظر منها كل عام الجديد، فكان «أحلام سعيدة»، وهو عمل كوميدي، علماً بأن الكوميديا أصعب من التراجيدي بكثير.

يسرا فاجأت الجميع بشكل جديد للكوميديا، ربما لم يتعوده الجمهور، فالكوميديا التي يجري تقديمها كانت تتخذ دائماً من الطبقة الفقيرة مسرحاً للأحداث وتنبع المواقف الكوميدية من خلال من حياة هذه الطبقة، ولكن يسرا اختارت لأول مرة في الدراما التلفزيونية الطبقة «الأرستقراطية»، لتكون أرضية للأحداث الكوميدية التي تقدمها من خلال كوميديا خفيفة، فـ«ديدي هانم» سيدة قلقة ومتوترة دائماً في اهتمامها بتفاصيل أناقتها ومهتمة بجمع التحف.

مشاركة يسرا في مسلسل «أحلام سعيدة»، قالت عنها: يمكن اعتبارها «تجربة الخطر»، لو لم يتقبل الجمهور هذه النوعية من الكوميديا؛ لأن كل شيء في التجربة مختلف، أسلوب الكلام والصوت والأداء والملابس، ومع عرض الحلقات الأولى شعرت بزوال هذا الخطر مع ردود الأفعال الطيبة تجاه الدور وتفاعل الجمهور معي.

يسرا منذ بدايتها وما تحمله بداخلها من طاقة تمثيلية كبيرة كانت باستمرار تطورها بمدرسة أدائها الخاصة، و فيها بين ما تكنه بداخلها من حالة تشبع بالشخصية التي تقدمها وبين ما تفرضه من أدوات ومقومات على صعيد الأداء الجسدي، وتحديداً لغة العينين التي تُعد سلاحاً قوياً للممثل، وخلال مشوارها التلفزيوني لم تقدم يسرا شخصية تشبه الأخرى، فـ«حياة الجوهري» مديرة الشهر العقاري التي تواجه فساد رجال الأعمال من أثرياء فترة الانفتاح بمصر في الثمانينيات، تختلف عن شخصية «فاتن» التي قدمتها في «أين قلبي» وغير الشخصيات، التي قدمتها في أعمالها الأخرى.