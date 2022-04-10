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دنيا
السعودية.. تطوير مهرجان الورد بالطائف
أرشيفية
10 ابريل 2022 15:38

الرياض (الاتحاد)

قررت أمانة الطائف بالمملكة العربية السعودية تطوير مهرجان الورد من أجل تحويله إلى فعالية أكبر، بداية من اسمه حيث تم تعديله ليصبح موسم الورد، تماشياً مع فكرة المواسم التي تنتهجها المملكة.
ويشمل تطوير المهرجان دخول شركات القطاع الخاص في تنظيمه، بجانب الاستفادة من خبرات المهرجانات المشابهة، ومناقشة عدد من الأفكار المقدّمة لتنظيم المهرجان بشكله الجديد، لجذب مزيداً من الزوار إليه.
وذكرت أمانة الطائف أن المهرجان انطلق للمرة الأولى قبل 15 عاماً ليجسد الأهمية التاريخية والاقتصادية للأزهار بالمحافظة، فهو المنتج الأهم بها ويعمل به مئات المزارعين عبر نحو 900 مزرعة للزهور، ويعرض سنوياً أكثر من نصف مليون وردة من مختلف الأنواع، ويزوره نحو مليون ونصف المليون سائح لحضور فعالياته.
وكانت الطائف قد نفذت عدة أفكار جديدة ضمن خطوات تطويره، من بينها زراعة سجادة عملاقة من الأزهار وبناء البيت المحمي الذي يحتوي على عدد من النباتات العطرية والمتسلقة، إلى جانب مسابقات للأطفال للمساهمة في التوعية بأهمية الأزهار.

السعودية
الطائف
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