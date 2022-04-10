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ترميم مسلة حتشبسوت في معبد الكرنك
ترميم مسلة حتشبسوت في معبد الكرنك
10 ابريل 2022 14:56

القاهرة (الاتحاد)
رمّمت وزارة الآثار المصرية مسلّة الملكة حتشبسوت التاريخية الواقعة بالقرب من البحيرة المقدسة بمعبد الكرنك.
وبحسب الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، فإن ترميم وإعادة المسلة التاريخية إلى وضعها الطبيعي يأتي ضمن استكمال تطوير الأماكن والمعابد الأثرية بمدينة الأقصر، مضيفاً أن وجودها في مكانها القديم كان يؤثر عليها سلباً بسبب العوامل الطبيعية المختلفة.
وتتزين المسلة بنقوش تحكي قصة الملكة حتشبسوت وتسرد علاقتها بآمون رع رمز الشمس والرياح والخصوبة عند قدماء المصريين، وتزن المسلة نحو 90 طناً بارتفاع 11 متراً.
وأعاد فريق الترميم المسلة مرّة أخرى إلى وضعها الواقف، بعد أن سقطت على الأرض منذ سنوات طويلة بفعل زلزال مدمر ضرب مصر في العصور القديمة، قبل أن يحرّك علماء الآثار أجزاء منها في بدايات القرن الماضي.
وتعمل وزارة الآثار المصرية على إعادة بريق معبد الأقصر التاريخي والذي يعود تاريخ بنائه إلى عام 1971 ق.م، وتشمل أعمال الترميم الأعمدة والتماثيل والمسلّات.
وكانت مصر قد افتتحت طريق الكباش التاريخي في نوفمبر الماضي، وهو طريق يربط بين معبد الكرنك ومعبد الأقصر.

مصر
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