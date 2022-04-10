«روح وريحان» من قلب الحديقة الإسلامية بالشارقة

الشارقة (الاتحاد)

من داخل الحديقة الإسلامية، التي تحتضن النباتات والأزهار والأشجار التي ذكرت في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، ينطلق البرنامج الديني «روح وريحان» خلال شهر رمضان المبارك، على قناة الوسطى من الذيد، لتكون المكان الأنسب لبث برنامج يربط الدين بالعلم والحياة، ويبرز الجوانب الروحية في الإسلام ومدى تأثيرها في سلوك الإنسان وبيئته الاجتماعية.

ويتطرق البرنامج، الذي يعرض يومياً طيلة أيام شهر رمضان المبارك في الرابعة والنصف عصراً، إلى سبل الهدى والسعادة التي أرشد إليها القرآن الكريم، والنبي صلى الله عليه وسلم، وإبراز قيمة العبادات في حياة الإنسان، وكيفية استثمارها لتكون معراجاً روحياً له في مرضاة الله تعالى، وعاملاً مؤثراً في تحسين علاقاته الاجتماعية ونجاحه في حياته العملية والمهنية.

وتتيح هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون لجمهورها الذي لم يتمكن من مشاهدة برامج رمضان في وقت بثها على قنوات الهيئة، مشاهدتها عبر منصة مرايا الرقمية بشكل مجاني، وذلك عبر الرابط التالي: https://maraya.sba.net.ae