اليوم 08:57
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا
«روح وريحان» من قلب الحديقة الإسلامية بالشارقة
«روح وريحان» من قلب الحديقة الإسلامية بالشارقة
10 ابريل 2022 14:34

الشارقة (الاتحاد)
من داخل الحديقة الإسلامية، التي تحتضن النباتات والأزهار والأشجار التي ذكرت في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، ينطلق البرنامج الديني «روح وريحان» خلال شهر رمضان المبارك، على قناة الوسطى من الذيد، لتكون المكان الأنسب لبث برنامج يربط الدين بالعلم والحياة، ويبرز الجوانب الروحية في الإسلام ومدى تأثيرها في سلوك الإنسان وبيئته الاجتماعية.
ويتطرق البرنامج، الذي يعرض يومياً طيلة أيام شهر رمضان المبارك في الرابعة والنصف عصراً، إلى سبل الهدى والسعادة التي أرشد إليها القرآن الكريم، والنبي صلى الله عليه وسلم، وإبراز قيمة العبادات في حياة الإنسان، وكيفية استثمارها لتكون معراجاً روحياً له في مرضاة الله تعالى، وعاملاً مؤثراً في تحسين علاقاته الاجتماعية ونجاحه في حياته العملية والمهنية.
وتتيح هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون لجمهورها الذي لم يتمكن من مشاهدة برامج رمضان في وقت بثها على قنوات الهيئة، مشاهدتها عبر منصة مرايا الرقمية بشكل مجاني، وذلك عبر الرابط التالي: https://maraya.sba.net.ae

 

الشارقة
آخر الأخبار
زلزال قوي في المحيط الهادئ قبالة السلفادور
عربي ودولي
زلزال قوي في المحيط الهادئ قبالة السلفادور
اليوم 08:38
رواد فضاء صينيون يعودون إلى الأرض بعد مهمة في الفضاء
دنيا
رواد فضاء صينيون يعودون إلى الأرض بعد مهمة في الفضاء
اليوم 08:36
شعار وزارة الخارجية والتعاون الدولي
عربي ودولي
الإمارات تدين اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى
اليوم 02:38
يوسف العتيبة
عربي ودولي
الإمارات: نعمل لإرساء عملية سياسية مستدامة باليمن
اليوم 02:37
الروس يأسرون بريطانياً يقاتل في الجيش الأوكراني
عربي ودولي
الروس يأسرون بريطانياً يقاتل في الجيش الأوكراني
اليوم 02:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©