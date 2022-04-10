حبر الشارع.. أصدقائي مرضى الكلى

أحمد العسم

a_alasam@hotmail.com

تحية تقدير كبيرة إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة وحرمه سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، حفظهما الله ورعاهما، على الدعم المتواصل، وعلى كل شيء يقدمانه للبشرية والإنسان.

عطاءات كريمة ومكرمات لا حدود لها، وإلى الرائعين أخوات وإخوة أطباء ومسؤولين وموظفين، وإلى جميع المحظوظين، ونحن مرضى الكلى منهم أيضاً، كم كنت محظوظاً وكم كمية من ما أحتاجه أخذت، وكم لحظة ووقت لها صعدت، وكانت لحظة صعود حفتها السعادة وزينتها الكلمة الحرة النابعة من القلب التي لها طريق واحد، الإنسانية والتوعية بمرض يؤذي شريحة كبيرة من العالم والأشخاص ويؤذينا ويؤذي الأسر، وحتى نوقف انتشاره ونقف جداراً نحمي به الجميع، نحن وهم وجميعنا وحضورنا في صباح التفاؤل والنور تختلف عن تلك التي حضرتها من أمسيات شعرية وندوات.

وطني الإمارات سلمت دوماً.

تجربتي مع مرض الكلى كانت تجربة إنسانية تروى وتحكي لغتها الإنسانية، كان السرير يطمئن قلبي وكانت ماكينة غسيل الكلى تدفع السكينة إلى قلبي.

بين سريرين وسرير، كنت في حوار وتأمل وشعور بأني أقوى، وبين مريض وآخر كنت أرى كم كمية مشاعري وكيف دخلت عاطفتي الدموع حين يحدثني عمي كمال ويقول: ابني أنت قوي وسوف تتعافى، ومهما فعل غرز الإبر في جسدك فعله فلسوف يزول، رحمه الله، كم كنت في انتظار للقارئ الجميل أستاذ محمد من الشقيقة الصومال، ويقول: القراءة تمنحني الصبر وتعني لي الكثير، وهي طريق المعرفة ونهر عذب يدخلُ الداخل ويفرح، سعادتي كبيرة، حافظ يا أحمد على قراءة الصحيفة تسعدك، وحين أتحدث مع آبائي خلف وخليفة أقول: كم هم أقوياء، توكلهم على الله يسندهم ويقف معهم، هم آبائي رحمهم الله، رحلوا وبقيت مجروحاً بعدهم، أضافوا الكثير لي وكان هذا النتاج الأدبي إهداء لهم، آبائي في وحدة غسيل الكلى في مشفى عبيد الله أكانوا العائلة إذا ضاقت بي الحياة...

شكر وتقدير إلى من دعاني لأتحدث عن تجربتي مع مرض الكلى، المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، وجمعية أصدقاء مرضى الكلى، زملائي في الندوة، أطباء وممرضين ومحاورين وحضوراً أعزاء، ومن قدم كل جميل ونافع، يضيف الكم الكثير إلى المجتمع، والمهتمين من موظفي وإدارات التثقيف الصحي، وجمعية أصدقاء الكلى،

ومكتب التطوع والخدمات المجتمعية، وجمعيات خيرية تقدم الكثير وتذلل الصعاب ودوائر حكومية داعمة، شكراً من القلب ودعوة......

أدعو إخوتي وزملائي الكُتاب والمثقفين إلى المشاركة في خدمة الإنسانية.