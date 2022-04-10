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إيلون ماسك يطلق استطلاع رأي لتفعيل زر التعديل على تويتر
إيلون ماسك يطلق استطلاع رأي لتفعيل زر التعديل على تويتر
10 ابريل 2022 13:07

بعد أن أصبح أكبر مساهم في شركة منصة التواصل الاجتماعي تويتر أطلق الملياردير الأميركي إيلون ماسك مالك ورئيس شركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا استطلاعاً للرأي بين مستخدمي منصة تويتر حول إضافة زر "تعديل" إلى واجهة المنصة بحيث يسمح للمستخدم بتعديل مشاركاته بعد نشرها على المنصة.
يذكر أن منصة تويتر لا تتيح حالياً إمكانية تعديل أي مشاركة، وإنما يحتاج المستخدم إلى حذف المشاركة وإعادة إرسالها مرة أخرى بعد تعديلها إذا اكتشف وجود خطأ أو شيء يحتاج إلى التعديل في المشاركة بعد نشرها.


شارك في الاستطلاع الذي تضمن السؤال "هل تريد زر تعديل؟" حوالي 2.5 مليون مستخدم خلال 15 ساعة حيث قال حوالي 73.5% إنهم يريدون إضافة زر "تعديل" إلى المنصة كما هو الحال في شبكة فيسبوك وموقع إنستجرام.
ورغم أن هذا الاستطلاع غير رسمي ونتائجه غير ملزمة لشركة تويتر فإن امتلاك ماسك حوالي 9.2% من أسهم الشركة وحصوله على عضوية مجلس إدارتها يعطي لنتائج هذا الاستطلاع درجة كبيرة من الأهمية، في مواجهة الرفض المستمر من جانب إدارة تويتر للمطالبات بإضافة زر تعديل.

ويقول معارضو إضافة زر "تعديل" إلى موقع تويتر إن وجود هذا الزر سيتيح إمكانية التلاعب بالتغريدات المثيرة للجدل لإخفاء طبيعتها الأصلية بعد نشرها وإحداث الأثر المطلوب منها، ثم يتم تعديلها.

المصدر: وكالات
تويتر
إيلون ماسك
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