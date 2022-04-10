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دنيا
حيوان غامض يثير حيرة الكثيرين.. ويرعب البعض
حيوان غامض يثير حيرة الكثيرين.. ويرعب البعض
10 ابريل 2022 12:33

عثر صياد روسي على حيوان غريب الشكل، ترك الناس في حالة من الحيرة إزاء نوعه، فيما اعتبره البعض أنه يشبه "ابن التنين".
 
وشارك رومان فيدورتسوف (39 عاما) صورة لحيوان غامض الشكل على حسابه بتطبيق "إنستغرام"،  الذي يضم مجموعة من صور الحيوانات المرعبة التي عثر عليها في المحيط.

وكان فيدورتسوف في مهمة صيد في بحر النرويج، عندما عثر على الحيوان الغامض، بحسب موقع "ياهو نيوز".

وحاول كثيرون تخمين حقيقة هذا الحيوان الغريب الشكل.

وقال البعض إن الحيوان "أسطوري" أو تنين صغير، معتمدين في ذلك عيونه الضخمة وزعانفه التي تبدو مثل الأجنحة وذيله الطويل بشكل غير عادي بالنسبة إلى الحيوانات البحرية.

وذكر أحد المعلقين أن الحيوان تنين صغير ولد حديثا، فيما بدا الخوف مسيطرا على آخر، إلى درجة القول إنه ليس بحاجة إلى السباحة في المحيط مجددا.

أما الأستاذ في كلية العلوم البيولوجية بجامعة كوينزلاند الأسترالية، إيان تيبيتس،  فقال إن هذا الحيوان هو الخيميرا، الذي هو من أقارب القرش والشفنين.

وأضاف أن هذا النوع من الحيوانات يسبح باستخدام زعانفه الصدرية الكبيرة، ويعشن عموما في أعماق البحار (على عمق يزيد على 200 متر).

وربما يفسر هذا الأمر استغراب الكثيرين من الحيوان، فهو نادر الظهور مثل بقية الأسماك.

المصدر: وكالات
حيوانات
الأسماك
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