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وفاة الفنانة المصرية القديرة ليلى نصر
وفاة الفنانة المصرية القديرة ليلى نصر
10 ابريل 2022 09:18

توفيت الفنانة المصرية القديرة ليلى نصر عن عمر ناهز 84 عاما بعد صراع مع المرض، وفق ما أعلنت مواقع إخبارية مصرية.

وأعلن المخرج مجدي الناظر عن وفاة الفنانة ليلى نصر عبر "فيسبوك"، حيث نشر صورة لها، معلقا عليها: "وفاة الفنانة ليلى نصر .. إنا لله وإنا إليه راجعون".

فيما أكدت نهال عنبر، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، في تصريح لـ"اليوم السابع"، بأن الفنانة رحلت عن عالمنا منذ بضع ساعات، ولا توجد معلومات عن موعد تشييع الجثمان أو تلقى العزاء.

وليلى نصر ممثلة مصرية ولدت عام 1938، وكان أول أعمالها فيلم "قلب في الظلام" عام 1960، وتوالت أعمالها بعد ذلك في السينما والتلفزيون، ومن أشهرها "ذئاب الجبل، التوأم، حديث الصباح والمساء، عصافير النيل".

المصدر: وكالات
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