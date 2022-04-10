عمرو يوسف يكشف السبب الحقيقي لوقف مسلسل "الملك"

كشف الفنان عمرو يوسف، «للمرة الأولى»، عن الأسباب الحقيقية لوقف مسلسل «الملك»، الذي كان من المقرر طرحه رمضان الماضي 2021، قائلا: إن شركات الإنتاج ومؤلفي العمل هم أصحاب أزمة وقف المسلسل.

وأضاف يوسف خلال حوار على قناة «القاهرة والناس»: «أول مرة اتكلم عن وقف مسلسل الملك وكنت رافض الرد ساعتها لأن الكثير من وسائل الإعلام العالمية اتكلمت عنه وفضلت الصمت وقتها لأن الكلام كان كتر قوي زيادة عن اللزوم عن أسباب وقف المسلسل»، متابعا: «ومن ضمن الشائعات الكارثية أنه اتقال اني مرضتش أحلق دقني وده يعطي ايحاء خاطئ عني وعن الشغل، وأنا راجل محترف وتتلمذت على يد نور الشريف ومفيش حاجة اسمها كده والشخصية من غير دقن وشنب في الحلقات الأخيرة».

وحول ما أثير بشأن وقف المسلسل بسبب مشاكل بيني وبين مؤلفي العمل وشركات الإنتاج، قال يوسف: «محدش عمل خطأ بقصد ونفس شركة الإنتاج اللي أنتجت لى المسلسل تعاقدوا معايا على شغل تاني، وتعاقدوا مع الكتاب في مسلسل جديد هو جزيرة غمام».

وأوضح: «أن المسلسل مأخوذ من رواية نجيب محفوظ ويقوم على دراما وخيال المؤلف وأضيف لها الكتاب الشاطرين آل دياب وعملوا 30 حلقة»، مضيفا: «أنه فور عرض برومو المسلسل واجه العمل العيديد من الاعتراضات بسبب ما اعتبره البعض أخطاء في شكل التاج والذقن».

وتابع: «كل زملائي في الوسط الفني دعموني وأكثر من 80 نجم دعموني عبر وسائل التواصل، وكنت نفسيا في الوقت ده مضايق جدا وكان فاضل لنا 10 أيام ونخلص المسلسل، وشعرت بحالة احباط شديد وحسيت أن في مجهود كبير راح في الهوا وكنت تعبان نفسيا».