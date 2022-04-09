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بدء تداول أول لقاح بخاخ ضد فيروس كورونا
لقاح بخاخ ضد فيروس كورونا
9 ابريل 2022 23:22

أعلنت السلطات الصحية الروسية بدء التداول العام للقاح يرش في الأنف ضد فيروس كورونا المستجد وضعه مركز "غاماليا" الروسي للبيولوجيا المجهرية والوبائيات.
ونقل موقع "روسيا اليوم" عن رئيس المركز ألكسندر غينسبورغ قوله، إن اللقاح عبارة عن "سبوتنيك في" نفسه الذي سبق أن طوره المركز على شكل حقن.
وأضاف غينسبورغ، في حديث أدلى به لوكالة "نوفوستي" الروسية، أن اللقاح الجديد سجلته وزارة الصحة الروسية في 1 أبريل الجاري.
وأوضح رئيس مركز "غاماليا" أن اللقاح يرش في الأنف باستخدام فوهة رش خاصة. والفاصل الزمني بين جرعتي اللقاح الأنفي 3 أسابيع، شأنه شأن  لقاح "سبوتنيك في" الكلاسيكي.
بعد استخدام اللقاح، تتشكل في جسم الإنسان مناعة الغشاء المخاطي ضد عدوى فيروس كورونا على سطح جهاز التنفس، كما تظهر مناعة خلوية في الدم.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
لقاح كورونا
بخاخ أنف
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