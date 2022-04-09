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عشاء بمطعم معلق بالسماء
عشاء بمطعم معلق بالسماء
10 ابريل 2022 02:42

جاكرتا (أ ف ب) 

احتفل إندونيسيون بالحرية المستعادة إثر رفع قيود «كورونا» عبر تناول العشاء داخل مطعم معلّق في سماء جاكرتا.
وفتح مطعم «لاونج إن ذي سكاي» أبوابه هذا الأسبوع في عاصمة أكبر بلد مسلم في العالم لناحية التعداد السكاني.
وقد حُجزت الأماكن لأشهر عدة مقبلة في المطعم الذي يشهد خلال شهر رمضان إقبالاً كثيفاً.
ويقدّم «لاونج إن ذي سكاي» خلال كلّ خدمة وجبات يتراوح سعرها بين (110 إلى 260 دولاراً) لنحو ثلاثين زبوناً يجلسون فوق منصة تعلو من ثلاثين إلى خمسين متراً عن الأرض بوساطة رافعة.
وبينما يُربَط الزبائن في مقاعدهم يرتدي الطهاة والندل أحزمة الأمان.

إندونيسيا
جاكرتا
كورونا
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