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للمرة الأولى.. قصر «البندقية» يكشف أسراره
للمرة الأولى.. قصر «البندقية» يكشف أسراره
10 ابريل 2022 02:42

البندقية (أ ف ب) 

فتح قصر «لي بروكوراتيي فيكيي» بمدينة البندقية الإيطالية، أبوابه أمام العامة للمرة الأولى في تاريخه الممتد على خمسة قرون، إثر انتهاء أعمال تجديد ضخمة.
وبات هذا الشاهد الصامت على قرون من التاريخ الإيطالي والمركز الرئيسي للحكم في البندقية، جاهزاً ليكشف أسراره للزائرين الذين سيجولون بين سلسلة القناطر المحاطة بالعوارض الخشبية وجدران الطوب.
وتقتصر الزيارات في الأيام الثلاثة الأولى على سكان البندقية، قبل توسيع نطاقها في 13 أبريل لتشمل السياح من العالم أجمع. وقد أوكلت شركة «جنرالي» إلى المهندس المعماري البريطاني المشهور عالمياً ديفيد تشيبرفيلد ضخ روح جديدة في هذا المعلم البارز.

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