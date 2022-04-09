المسلسلات المشتركة «مدرسة النجوم»

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

حضور قوي للأعمال الدرامية التلفزيونية في رمضان، التي تجمع نخبة من أبرز نجوم الإمارات ودول الخليج والوطن العربي في مسلسلات إماراتية وخليجية، حيث يتنافس في السباق الرمضاني لهذا العام، مجموعة من المسلسلات التي تعتمد في إنتاجها على البطولة الجماعية المشتركة، منها «الزقوم» و«عين الذيب» و«عائلة عبد الحميد حافظ» و«ساعي البريد» و«كيد الحريم»، والتي تتنوع في مضمونها بين الاجتماعي والتراجيدي والكوميدي، في مدرسة يقدم خلالها النجوم دروساً فنية عبر أعمالهم.

أكد مجموعة من الممثلين والمنتجين الخليجيين، أهمية التعاون المشترك بين صناع الدراما عموماً من أجل تنفيذ أعمال درامية مشتركة لأنها تخدم «المشهد الدرامي» بظهور مسلسلات بأفكار ومضامين مختلفة ترقى بمستوى المشاهد، حيث أيد الممثل والمنتج الإماراتي أحمد الجسمي الذي يشارك هذا العام في بطولة المسلسل الخليجي «عائلة عبد الحميد حافظ» مع هيا عبد السلام وفؤاد علي، أهمية تواجد الأعمال الفنية المشتركة، لأنها تسهم في تطوير الفنان من خلال عملية الاحتكاك مع الآخر، والتعرف إلى ثقافات فنية مختلفة، ومن ناحية أخرى تساعد أيضاً على عملية التسويق للعمل والفنان نفسه خارج نطاق بلده، مشيداً بأغلب الأعمال التي تعرض هذا العام، والتي تحوي مضموناً مختلفاً وقصصاً متنوعة.

أبطال مسلسل «عائلة عبد الحميد حافظ» (الصور من المصدر)

تبادل خبرات وثقافات

الممثل الكويتي القدير سعد الفرج الذي يشارك في رمضان هذا العام، نخبة من فناني الإمارات والكويت والبحرين وعمان في مسلسل «الزقوم» الذي يعرض على شاشة «قناة أبوظبي»، شدد على ضرورة وجود الأعمال التلفزيونية المشتركة، لإيجاد حالة من التميز الفني، والإسهام في تبادل الثقافات والخبرات بين المخضرمين والشباب، لذلك فقد حرص خلال مسيرته الفنية أن يشارك بأعمال مشتركة، لأنها تثري الساحة بأفكار جديدة وطاقات إبداعية وتظهر عن مواهب واعدة.

«محمد علي رود 2»

خارج الصندوق

الممثل الكويتي جاسم النبهان الذي يشارك هذا العام في بطولة 4 مسلسلات، «محمد علي رود 2» و«دحباش» و«حبي الباهر» و«كيد الحريم»، أوضح أن تعاون فناني دول مختلفة، يثمر أعمالاً بمحتوى ثقافي وفني وترفيهي راق، ويلبي تطلعات الجمهور في الوطن العربي، وقال: تجمعني بفنانين علاقة وطيدة منذ سنوات طويلة، واشتركت معهم في أعمال متميزة استعرضت قصصاً اجتماعية وقضايا مهمة «خارج الصندوق»، كانت بمثابة «حالة ثراء» للفنان والمشاهد.

ملصق «عالي المقام»

توليفة غنية

أشارت الممثلة الإماراتية فاطمة الحوسني، التي تشارك هذا العام في بطولة مسلسلي «الزقوم» و«عالي المقام»، إلى أنها تعاونت مع نجوم الخليج والوطن العربي، من بينهم سعد الفرج وناصر القصبي وسعاد عبد الله ومحمد المنصور ونشوى مصطفى، موضحة أن التوليفة الغنية في الأعمال المشتركة، عبارة عن دروس تمثيل، خصوصاً أنه كل ممثل من المخضرمين مدرسة خاصة، يتعلم منها ويستفيد الآخر، خصوصاً الأجيال الجديدة، من حيث الالتزام والجدية والأداء. واعتبر الممثل الإماراتي مرعي الحليان الذي يشارك هذا العام في بطولة مسلسلات: «الزقوم» و«الفنر» و«عالي المقام»، أن المسلسلات المشتركة قوة أدائية، وبطولة جماعية تعتمد على حبكة درامية تشكل نقلة نوعية في المشهد الدرامي العربي بشكل عام، وقال: تنوع في اللهجات، اختلاف في الثقافات، كيمياء وانسجام فني بين مجموعة من أبرز الفنانين من مختلف أنحاء الوطن العربي، ما بين فنانين عمالقة يتمتعون بالخبرة اللازمة، وفنانين جدد ومواهب صاعدة على الساحة، هذا الاحتكاك بين الجيلين، يسهم في تنفيذ أعمال مميزة تسجل حضوراً قوياً، وتجذب أعين المشاهدين لا سيما تعبر عن قضايا وهموم مشتركة بين الدول الخليجية والعربية ومختلفة أيضاً من عمل لآخر، موضحاً أنه يؤيد الأعمال المشتركة، بشرط ألا يكون فيها إقحام لشخصيات كثيرة ما يؤدي إلى تشتت المشاهد، وضياع هوية العمل.

وعن صعوبة التعامل مع اللهجات في الأعمال المشتركة، أكد الحليان أن الأمر يعتمد الأمر على مساحة الدور، فإن كانت كبيرة يمكن الاستعانة بمدقق لغوي أو الفنان نفسه لإضافة بعض التغييرات بما يناسب فكر الكاتب، وهذا التغيير لا يؤثر عادة في قوة وتماسك النص، ولكن المشكلة تكون حين يتم تغيير النص كاملاً من لهجة إلى أخرى.

تبادل الثقافات

أوضح الممثل البحريني خليل الرميثي أن التطور الذاتي في عالم التمثيل يأتي مع الاحتكاك بالآخر، من خلال تبادل الثقافات والخبرات، لافتاً أنه خلال مسيرته الفنية وقف أمام العديد من نجوم الدراما في الوطن العربي، الأمر الذي استفاد منه الكثير، مضيفاً أنه من منطلق بحثه عن التميز، فإنه عندما عرضت عليه المشاركة في مسلسل «ساعي البريد» الذي يعرض على شاشة «قناة الإمارات» وافق عليه من دون تردد.

أفكار جديدة

الممثلة البحرينية سعاد علي التي تشارك في بطولة مسلسل «الزقوم» أيدت فكرة الأعمال الدرامية المشتركة، خصوصاً أنها تسهم في تنمية المهارات، وتدعم المشهد الدرامي بأفكار جديدة تخرج من نطاق القصص المكررة التي تعود المشاهد عليها في عالم الدراما الخليجية.

ملصق مسلسل «عين الذيب»

ألفة ومحبة

أكدت الممثلة البحرينية شيماء سبت التي تشارك في بطولة مسلسل «عين الذيب» الذي يعرض على شاشة «قناة الإمارات»، أنها إحدى الفنانات التي تعشق الاحتكاك الفني الخليجي في الأعمال الدرامية، إذ تراها تخدم المشهد الدرامي بشكل كبير، ويتعاون في تنفيذها نخبة من المحترفين، هذا بالإضافة إلى روح الألفة والمحبة التي تعم أجواء التصوير.