أول فتاتين تقودان مترو الأنفاق في مصر

أحمد عاطف (القاهرة) تصدر اسم الفتاتين "سوزان" و"هند" منصات التواصل الاجتماعي في مصر بعد اجتيازهما الاختبارات كأول فتاتين لقيادة قطارات مترو الأنفاق. وأنهت الشركة الفرنسية المسؤولة عن إدارة الخط الثالث لمترو الأنفاق التدريب العملي على قيادة قطارات مترو الأنفاق الذي شمل 3 فتيات.
رغم نجاح الفتاتين إلا أن الفتاة شذى تصدرت صورتها أيضاً منصات مواقع التواصل الاجتماعي باعتبارها أول سائقة مترو في مصر ونالت احتفاء كبيراً وقتها إلا أنها رسبت في الاختبارات الأمر الذي شكّل مفاجأة صادمة. إلى ذلك، جرت الاختبارات على أنظمة التحكم الأتوماتيك والعادية لقيادة القطار التي استطاعت فيها الفتاتان اجتياز الاختبارات. ولفتت الشركة إلى أن النتائج الرسمية لم تظهر بعد، مشيرة إلى أن نجاح سوزان وهند لا يعني توليهما قيادة المترو حالياً.
وأوضحت الشركة أنها ستقوم بالتأكد أولاً من قدرتهما على قيادة القطارات وستخضعان لفترة مرافقة مع قائدي قطارات من ذوي الخبرة قبل استقلالهما القطار بمفردهما. كانت الشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق "عدلي منصور- العتبة" أعلنت، نهاية العام الماضي، توظيف فتيات لأول مرة في مهنة قائدة قطار مترو، تحقيقاً لمبدأ المساواة والتنوع بين الموظفين.