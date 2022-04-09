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4 أعمال درامية تجسد مواجهة الإرهاب
مسلسل العائدون
9 ابريل 2022 21:50

علي عبد الرحمن (القاهرة) 
استطاعت الأعمال الوطنية الدرامية أن تفرض نفسها بقوة هذا العام، ونجحت في جذب المشاهدين المتابعين وتصدرت منصات ومواقع التواصل الاجتماعي، وخلقت حالة من الحراك والنقاش المجتمعي، بسبب الدمج الفني بين الواقع والإبداع الدرامي، وناقشت كيفية تصدي المؤسسات الأمنية للإرهاب وكشفت الحقائق دون الاعتماد على الخيال. 

الاختيار 3
للعام الثالث على التوالي، يقدم مسلسل "الاختيار"، والذي يحمل جزءه الثالث عنوان "القرار"، وتوثق أحداثه حقبة حكم الرئيس المصري المعزول الراحل محمد مرسي، الذي كان ينتمي إلى جماعة الإخوان الإرهابية، ويجسد العمل ملحمة الجيش والشرطة والشعب في الوقوف معاً ضد حكم الجماعة المتطرفة.
العمل تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، ويشارك في بطولته نخبة كبيرة من نجوم الدراما المصرية أبرزهم ياسر جلال، وأحمد السقا، وأحمد عز وكريم عبد العزيز.

ملف سري
وتتناول أحداث المسلسل، قضايا الفساد التي انتشرت في مصر من جماعة الإخوان الإرهابية ومحاولة زعزعة الاستقرار الاقتصادي واحتكار المنتجات الاستراتيجية من خلال شركاتهم وعملائهم خلال الفترة ما بين 2012 إلى 2013.
تدور الأحداث حول قاض يتولى قضية فساد إحدى العائلات الثرية ويخوض من خلالها تجربة محفوفة بالمخاطر بسبب سعيه إلى تحقيق العدالة. وهو من تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي، ويشارك في بطولته هاني سلامة، وعائشة بن أحمد.

العائدون 
ومن جماعة الإخوان الإرهابية إلى تنظيم داعش المتشدد، يناقش مسلسل "العائدون"، دور المخابرات المصرية في التصدي للإرهاب من قصص حقيقية من ملفاتها خلال الفترة من 2018 وحتى 2020. تدور الأحداث عن بعض العائدين من أوكار الإرهاب العالمية لتخريب مصر والدول العربية، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال، ويشارك في بطولته أمير كرارة وأمينة خليل.

بطلوع الروح 
في النصف الثاني من شهر رمضان، يبدأ عرض مسلسل "بطلوع الروح" من 15 حلقة، وتدور الأحداث حول امرأة تستيقظ فتجد نفسها في مكان غريب، وتكتشف أن زوجها استدرجها إلى أحد مراكز عمليات تنظيم داعش الإرهابي، فتضطر لمواجهة الحياة الجديدة.
تروي التفاصيل حكاية "روح" التي تلعب دورها منة شلبي، كانت تعيش حياة عادية، إلى أن خدعها زوجها (محمد حاتم) بالتنسيق مع أحدهم ويسافر بها. هناك، تلتقي بنماذج مختلفة من بينها أم جهاد (إلهام شاهين)، زعيمة الجناح النسائي للتنظيم التي انعدمت الرحمة في قلبها.
العمل تأليف محمد هشام عبية، وإخراج كاملة أبو ذكرى، ويشارك في بطولته أحمد السعدني، وديامان بوعبود.

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