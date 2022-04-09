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مكتبة سانت كاترين.. 6000 مخطوطة نادرة بلغات مختلفة
مكتبة دير سانت كاترين
9 ابريل 2022 21:25

شعبان بلال (القاهرة) 
تحتوي مكتبة دير سانت كاترين على كتب ومخطوطات نادرة عمرها مئات السنين وبعدة لغات، تزيد على 6000 مخطوطة حول مواضيع مختلفة من الدين والتاريخ والجغرافيا والفلسفة وغيرها، لذلك من أهم المكتبات في العالم.
تقع المكتبة بمدينة سانت كاترين في جنوب سيناء في مبنى قديم إلى الجنوب من كنيسة تجلي السيد المسيح، ويرجع تاريخ أقدم الكتب بها إلى القرن الرابع الميلادي، ومجموعة المخطوطات بالعديد من اللغات، منها 2319 باللغة اليونانية، و600 باللغة العربية، و284 باللغة اللاتينية، و86 باللغة الجورجية.
ونفذت مصر مشروعا لحفظ المكتبة، استهدف إلقاء الضوء على مخطوطة طبية من القرن الخامس تضمنت مقتطفات من أعمال أبقراط  بالإضافة إلى أعمال مؤلف مجهول حتى الآن. 
وفي سياق متصل، تواصل السلطات المصرية تطوير مدينة سانت كارين من خلال مشروع "التجلي الأعظم فوق أرض السلام" بسيناء، لقيمتها الروحية العظيمة التي تنبع من كونها حاضنة للأديان السماوية الثلاثة. 
ويهدف مشروع التجلي الأعظم إلى إنشاء مزار على الجبال المحيطة بالوادي المقدس، في ضوء المكانة العظيمة التي تتمتع بها مدينة سانت كاترين، بالإضافة إلى ترميم بعض الكنائس وتطوير منطقة وادي الدير بتحديث نظام الإضاءة وإزالة الأعمدة الكهربائية.

المكتبة
مخطوطات
سانت كاترين
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