25 عملا دراميا جسدت زعماء مصر.. آخرها «الاختيار»

علي عبد الرحمن (القاهرة) تناول الكثير من الأعمال الدرامية زعماء ورؤساء مصر في مختلف المراحل التاريخية، وخاصة الحكام من أسرة محمد علي وصولا إلى الملك فاروق، ثم الرؤساء خاصة جمال عبد الناصر، وأنور السادات، سواء في أدوار فرعية أو أعمال كاملة عنهم، وكلها تمت بعد وفاتهم، بجانب الأعمال السينمائية. لكن مسلسل «الاختيار 3» جاء بخطوة جديدة وغير مسبوقة، وقدم شخصية الرئيس عبدالفتاح السيسي وهو في سدة الحكم، مما كان له كبير الأثر في المشاهدة والتفاعل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي منذ عرضه، خاصة مع إتقان ياسر جلال في أداء الشخصية، ولعب صبري فواز شخصية الرئيس المعزول محمد مرسي بجدارة.
تقدم «الاتحاد» فيما يلي الأعمال التي جسدت بعض زعماء مصر:
جمال عبد الناصر تناولت 5 أعمال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. ففي العام 1999، جسد رياض الخولي الشخصية في مسلسل «أم كلثوم». سلط العمل الضوء على علاقتها بالرئيس الراحل ودعمها للثورة المصرية ومجهوداتها في دعم الجيش المصري. وفي الجزء الثالث من مسلسل «أوراق مصرية» الذي عرض العام 2004، لعب نبيل الحلفاوي دور عبد الناصر. وناقش العمل الحقبة التاريخية للدولة المصرية منذ حكم الملك فؤاد إلى الملك فاروق، حتى نهاية سبيعينات القرن الماضي. وقام مجدي كامل بدور عبد الناصر في مسلسل «ناصر»، الذي عرض العام 2008، وتناول سيرته الذاتية وأهم المحطات في مسيرته السياسية، ومن أهمها انضمامه للضباط اﻷحرار، ووصوله إلى سدة الحكم. أما جمال سليمان، فقد جسد شخصية عبد الناصر في مسلسل «صديق العمر» والذي عرض العام 2014، وتناول علاقة الصداقة بين عبد الناصر والمشير عبد الحكيم عامر، منذ كانا زميلين في الكلية الحربية، ومراحل حياتهما سواء الشخصية أو العملية. كان آخر تجسيد لشخصية عبد الناصر درامياً في الجزء الثاني من مسلسل «الجماعة»، وقام به سامر المصري، وتناول تاريخ جماعة اﻹخوان الإرهابية بعد فترة حسن البنا في ظل حكم الرئيس جمال عبد الناصر.
السادات جسدت شخصية الرئيس الراحل أنور السادات في 11 عملا دراميا، الأولى لعبها عبدلله غيث في مسلسل «الثعلب» العام 1993، الذي دار حول إحدى عمليات المخابرات العامة المصرية. وجسده مفيد عاشور في مسلسل «إمام الدعاة» العام 2003. وفي نفس العام، جسد زين نصار شخصية السادات في مسلسل «فارس الرومانسية». وفي الجزأين الأول والثاني من مسلسل «أوراق مصرية»، جسد محمود عبد المغني شخصية السادات، فيما حل بدلاً منه في بالجزء الثالث أحمد بدير، وعرض من 2002 إلى 2004. وأدى محمد نصر الشريف شخصية السادات 3 مرات درامياً، الأولى في مسلسل «العندليب» العام 2006، والثانية في مسلسل «صديق العمر» في 2014، والأخيرة ضمن الجزء الثاني من مسلسل «الجماعة» والذي عرض العام 2017. وجسد عاصم نجاتي شخصية السادات في مسلسل «ناصر» الذي عرض العام 2008، ومحمد رمضان في مسلسل «كاريوكا» العام 2012، وسلط الضوء على علاقة الفنانة الراحلة بالفدائيين ومجهودها الوطني.
الملك فاروق قدمت شخصية الملك فاروق في 7 أعمال درامية، بدأها وائل نور العام 1998 من خلال مسلسل «رد قلبي»، وأحمد سعيد عبد الغني في مسلسل «أم كلثوم» العام 1999، وظهرت شخصية الملك الراحل درامياً في المسلسل الذي حمل اسمه وجسدها تيم حسن وتناول سيرته الذاتية. في مسلسل «الملكة نازلي»، جسد شخصيته حسام فارس. وفي العام 2011، جسد محمد البياع شخصية فاروق في مسلسل «رجل هذا الزمان»، والذي تناول السيرة الذاتية للعالم الراحل الدكتور علي مصطفى مشرفة، كما جسدها مرة أخرى في الجزء الثاني من مسلسل «الجماعة» العام 2017، بدلاً من أحمد الفيشاوي الذي جسدها في الجزء الأول.
حسني مبارك بالرغم من أن حكم مصر على مدار 3 عقود إلا أن شخصيته لم تجسد درامياً أو سينمائياً، إلا مرة واحدة عبر الإذاعة من خلال مسلسل «سيرة ومسيرة»، والذي قدمه الراحل نور الشريف العام 2001، وسلط الضوء على حياته منذ دخوله الكلية الجوية مروراً بحكم مصر والإنجازات التي حققها.