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عصابة تسرق جسرا يزن 500 طن
صورة من الجسر قبل تفكيكه
9 ابريل 2022 20:00

نجح أفراد عصابة متخصصة في سرقة الخردة المعدنية في تفكيك جسر حديدي يزن 500 طن والفرار به في شرق الهند.
وقالت الشرطة الهندية، اليوم السبت، إن العملية غير اعتيادية وأن اللصوص أوهموا خلالها السكان بأنهم مسؤولون في قطاع الري.وأبلغ عن سرقة الجسر الأربعاء في ولاية "بيهار".
وقال ضابط الشرطة سوبهاش كومار إن اللصوص ادعوا أنهم مسؤولون حكوميون في مجال الري.
وأوضح كومار أنهم أحضروا جرافات ومقصات أسلاك ومزقوا الهيكل قبل الهروب مع غنيمتهم في عملية استمرت يومين.
وأشار إلى أن اللصوص "أخذوا الخردة في عربة ثقيلة".
وشيد الجسر المسروق قبل نصف قرن فوق قناة مائية.
وفتحت الشرطة تحقيقا في الحادث الغريب.

المصدر: آ ف ب
جسر
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عصابة
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