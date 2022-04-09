عاصفة رملية قوية تضرب العراق

تتعرض غالبية أنحاء العراق لليوم الثالث على التوالي إلى عاصفة رملية قوية تسببت في دخول العشرات إلى المستشفيات لتلقي العلاج من مشاكل في الجهاز التنفسي، وفق مصدر رسمي.

وضربت السحابة الترابية أولاً شمال العراق، يوم الخميس، بما فيه إقليم كردستان وأدت إلى تعليق الرحلات في مطار أربيل مؤقتا، ثم تمددت جنوباً وغطت اليوم السبت العاصمة بغداد ومدنا أخرى مثل الناصرية، حتى باتت الرؤية معدومة في بعض المناطق.

وقال سيف البدر المتحدث باسم وزارة الصحة إن العاصفة تسببت في "دخول العشرات إلى المستشفيات في أنحاء العراق بسبب مشاكل في الجهاز التنفسي".

وتتكرر العواصف الرملية في العراق، وهو بلد شبه صحراوي، خصوصا في فصل الربيع.

وتوقع الجابري "زيادة في العواصف الترابية بسبب الجفاف والتصحر ونقص الأمطار (...) ما قد يضعف الغطاء النباتي" الذي يساهم في التخفيف من آثار العواصف.

المصدر: آ ف ب