تحذيرات من سحب رعدية ممطرة تضرب جنوب غرب السعودية

حذر المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية من تكون سحب رعدية ممطرة على بعض المناطق، منها عسير الواقعة في الجنوب الغربي من المملكة.

وتشمل تأثيرات السحب الرعدية الممطرة المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.

وشهدت الأيام الماضية ارتفاعاً كبيراً في درجات الحرارة بالمملكة العربية السعودية لتتجاوز 40 درجة في بعض المناطق مع بداية شهر رمضان الكريم.

وفي سياق متصل، توقع الممركز الوطني للأرصاد بالسعودية نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق «الجوف والحدود الشمالية وحائل»، وكذلك الأجزاء الشرقية لمنطقتي تبوك والمدينة المنورة، وتمتد لتشمل منطقة القصيم والأجزاء الشمالية لمنطقتي الرياض والشرقية، حتى يوم الأحد المقبل.

وتصل سرعة الرياح حسب المركز الوطني للأرصاد السعودي إلى أكثر من 45 كم في الساعة وتؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق.

ويصاحب تلك الموجة تفاوت في درجات الحرارة ما بين الارتفاع والانخفاض على شمال ووسط وشرق المملكة العربية السعودية.