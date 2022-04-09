«مربوحة» لـ «الاتحاد»: اللهجة الصعيدية التحدي الأكبر في «الكبير قوي»

شعبان بلال (القاهرة)

تواصل الفنانة المصرية رحمة أحمد فراج، التي تؤدي دور «مربوحة» في الجزء السادس من مسلسل الكبير أوي، في إبهار الجمهور بأدائها المتميز كبطل لهذا العمل الدرامي الذي يُعرض خلال شهر رمضان الكريم.

وتحدثت رحمة أحمد لـ «الاتحاد» عن دورها في مسلسل الكبير أوي وسر تميزها والتحديات التي واجهتها في تأدية هذا الدور، وشعورها بعد تصدرها مواقع التواصل الاجتماعي بعد عرض الحلقات الأولى من المسلسل.

وقالت رحمة: إن أداء دور بطولة مسلسل الكبير قوي في جزئه السادس احتاج لمذاكرة، خاصة إتقان اللهجة الصعيدية، وهذه كانت مشكلة وأكبر تحد بالنسبة لها.

وأضافت رحمة، التي تؤدي دور مربوحة في الكبير قوي، أنها سعيدة بردود فعل الجمهور بعد عرض الحلقات الأولى من المسلسل، متمنية أن تنال باقي حلقات المسلسل إعجاب الجمهور.

ووجهت «مربوحة» رسالة إلى جمهورها قائلة:«حابة أقول للجمهور إني بتمنى المسلسل يعجبهم وإن شاء الله يلاقو المستوى المطلوب، وسر تميزي في أداء الدور حاجة الجمهور يحددها».

وللموسم الثاني على التوالي تغيب النجمة دنيا سمير غانم عن مسلسل «الكبير أوي»، بعدما تقاسمت بطولة العمل مع مكي من خلال شخصية «هدية» زوجة الكبير.

وانضمت الممثلة الشابة رحمة أحمد لأسرة المسلسل، لتقوم بدور البطولة النسائية من خلال شخصية جديدة لم تظهر في الأجزاء السابقة، فالكبير بعدما فقد زوجته «هدية»، للأبد، وأصبح مسؤولاً عن طفليه، قرر أن يبحث عن زوجة لترعى طفليه وتصبح مسؤولة عن الأعمال المنزلية، واختار الزواج من «مربوحة»، التي تؤدي دورها الفنانة رحمة أحمد، وهو زواج بلا حب، حيث لم يلحظ الكبير أنها لم تحب رجلاً غيره.

ويعود الظهور الأول لرحمة أحمد إلى مسرحية ثلاثي ضوضاء المسرح، لتشارك بعدها في البرنامج الكوميدي الاجتماعي أمين وشركاه مع الفنان أحمد أمين، بعدها حصلت على جائزة أفضل ممثلة عن فيلم الظل، والذي عرض خلال مهرجان يوسف شاهين السينمائي للأفلام القصيرة.

وقدمت رحمة أحمد بعض الأدوار الناجحة في الدراما المصرية قبل تقديمها لشخصية مربوحة، حيث شاركت في مسلسل قصر النيل الذي عرض رمضان الماضي، وظهرت في مسلسل «ليه لأ» برفقة الفنانة أمينة خليل.