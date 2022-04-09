"الاختيار 3" .. المسمار الأول في نعش حكم الإخوان بعد "مذبحة الاتحادية"

أحمد عاطف (القاهرة)

أعاد مسلسل "الاختيار 3" تذكير المصريين بجريمة جماعة الإخوان الإرهابية على أسوار القصر الرئاسي فى الاتحادية ضد المتظاهرين الرافضين لحكم الإخوان.

وعرضت الحلقة السابعة من "الاختيار 3" تفاصيل اجتماع مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان الإرهابية وإعلان الاستعداد لتنفيذ مذبحة الاتحادية وقتل المعارضين.

وظن قادة جماعة الإخوان الإرهابية أنهم قادرون على الدفاع عن السلطة دون الجيش والشرطة، فيما شدد خيرت الشاطر على أن ما يحدث بالاتحادية "نقطة من بحر".

وتعد مذبحة الاتحادية هي المسمار الأول في نعش جماعة الإخوان وشرارة البداية لإنهاء حكم المعزول محمد مرسى حيث وجد المصريين أنفسهم في مواجهة مليشيا غير نظامية تفض اعتصامات المعارضين وتخضعهم لاستجوابات على طريقة تنظيم داعش الإرهابي في المناطق التي تقع تحت سيطرتهم.

وركز المسلسل على الإشارة إلى ما جرى فى الواقع لا سيما أن الأحداث أتت عقب إصدار المعزول محمد مرسى الإعلان الدستوري لتندلع الاحتجاجات بالشارع المصري ثم اعتدى أنصاره على المتظاهرين السلميين أمام قصر الاتحادية احتجاجا على إصداره الإعلان الدستوري.

وتعرض الضحايا الذين وقعوا في أيادي الإخوان لاستجوابات ميليشياتهم كما فرض عليهم الإدلاء باعترافات غير حقيقية وبحسب شهادة من تعرضوا للعنف على يد الإخوان فقد ظلوا يعتدوا عليهم بالضرب لفترة طويلة.

كما عرض المسلسل مشهد اغتيال الصحفي المصري الحسيني أبو ضيف والذي كانت آخر كلمات التي جسدها الفنان المصري محمد عبده: "أنا متأكد من اللي بقولهولك ومصوره، الإخوان يستهدفون الناس في أعينهم وسط المتظاهرين، القتل منهجهم، عايزينها حرب أهلية عشان يعملوا اللي هم عايزينه"، حيث وجه أحد عناصر الجماعة الليزر عليه لاستهدافه من القناصة.

ورغم التزام المتواجدين في ذلك الوقت السلمية إلا أن مؤيدو المعزول اندفعوا تجاه المعتصمين لفض الاعتصام بالقوة فشهد المعتصمون على مدار أربعة أيام اشتباكات بين المتظاهرين وأنصار مرسى ثم توافد الآلاف على ميدان التحرير 6 ديسمبر 2012 احتجاجا على فض اعتصام المعارضين للقرارات الأخيرة لمرسى.

حيث ‏ازدادت وتيرة العنف مع إقامة مؤیدي مرسي مخيمات بالقرب من إحدى بوابات قصر الاتحادية ومن هنا بدأوا بتعذيب المتظاهرين، ليتمكنوا من تطبيق الشرعية.

وبعد 30 يونيو تم فتح أحداث قضية قصر الاتحادية وتوجيه الاتهام إلى المعزول محمد مرسي، و14 آخرين من قيادات الإخوان.

ويوثق مسلسل "الاختيار 3" بالأدلة فترة مهمة في تاريخ مصر الحديث منذ تولي جماعة الإخوان الإرهابية الحكم وسعي قياداتها للسيطرة على مفاصل الدولة حتى رحيلهم بثورة شعبية في 30 يونيو 2013.