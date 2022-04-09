ماكير "الاختيار3" يكشف لـ"الاتحاد" سر شعر محمد مرسي

أحمد عاطف (القاهرة)

كشف الماكيير المصري أحمد مصطفي المسؤول عن شخصيات مسلسل "الاختيار 3" أن الفنان صبري فواز الذي يتقمص دور الرئيس الإخواني الراحل محمد مرسي كان أحد المصاعب والتحديات الكبيرة التي واجهته، موضحاً أنه عمل والفريق المساعد على الشعر الخاص بالشخصية "شعراية شعراية". وأضاف مصطفى في تصريحات خاصة أنه قام بتزويد شعر الفنان صبري فواز في الجبهة الأمامية حتي وصل إلي هذا الشكل المشابه لمحمد مرسي، لافتاً إلى أن التحضيرات كانت قبل بث المسلسل بشهر ونصف. وأشار ماكير مسلسل "الاختيار3" أن جميع الفنانين في المسلسل عباقرة وساعدوا كثيرا سواء كان ياسر جلال أو صبري فواز أو خالد الصاوي، موضحاً أنهم كانوا يحاولون عمل الشخصيات بالضبط والوصول للشكل المطلوب دون أي تكلُف في "الميكب" لافتاً إلى أنها كانت توجيهات حازمة من المخرج بيتر ميمي. ويوثق مسلسل "الاختيار 3" بالأدلة فترة مهمة في تاريخ مصر الحديث منذ تولي جماعة الإخوان الإرهابية الحكم وسعي قياداتها للسيطرة على مفاصل الدولة حتى رحيلهم بثورة شعبية في 30 يونيو 2013، والمسلسل بطولة أحمد عز وكريم عبدالعزيز وأحمد السقا وياسر جلال وخالد الصاوي وعبدالعزيز مخيون ومحمود البزاوي وأمير المصري من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي. ويقدم المسلسل جرعة مكثفة من الحقائق التي تعرض لأول مرة وترتبط بثورة 30 يونيو 2013 والتي انتهت بعزل الإخوان ورئيسهم الراحل محمد مرسي.

