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لا يفوتك.. اقتران القمر مع النجم بولوكس
لا يفوتك.. اقتران القمر مع النجم بولوكس
9 ابريل 2022 11:57

شعبان بلال (القاهرة)

يُمكن لمحبي عالم الفلك والفضاء في الوطن العربي مشاهدة ظاهرة جديدة، اليوم السبت، وهي اقتران القمر مع النجم بولوكس، في مشاهد بديعة أكد خبراء الفلك أنها صحية وممتعة. وقال أستاذ الفلك المصري الدكتور أشرف تادرس، إن القمر يقترن مع كوكب النجم بولوكس (بيتا برج الجوزاء/ التوأم)، اليوم السبت، حيث يمكن رؤيتهما متجاورين في السماء عند دخول الليل وحتى غروبهما في الواحدة والنصف بعد منتصف الليل. وأوضح لـ "الاتحاد"، أنه يمكن رؤية ظاهرة اقتران القمر مع النجم بولوكس عند خول الليل حتى غروبهما بعد منتصف الليل. وأشار أستاذ الفلك المصري إلى أن الاقتران هو اقتراب جرم سماوي من جرم سماوي آخر في حدود عدد من الدرجات القوسية عندما يتم مشاهدتهما من الأرض، مضيفا أنه اقتراب ظاهري غير حقيقي، أما المسافة الحقيقة بين هذين الجرمين فهي كبيرة جدا تقدر بمئات الملايين أو المليارات من الكيلو مترات. وشجع تادرس الشباب وهواة الفلك وعلوم الفضاء على مشاهدة ومتابعة هذه الظواهر وتصويرها، مضيفا أن مشاهدة الظواهر والأحداث الفلكية ممتعة بشرط . وأكد أستاذ الفلك المصري أن جميع مشاهدات الظواهر الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض باستثناء كسوف الشمس، حيث إن النظر إليه بالعين المجردة يضر العين كثيرا، أما باقي الظواهر والأحداث الفلكية فمشاهداتها ممتعة ويحبها هواة الفلك والمهتمون بعلوم الفضاء لمتابعتها وتصويرها.
 

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