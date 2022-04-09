"الجامع الأزرق".. صاحب أقدم المنابر الرخامية في القاهرة

أحمد شعبان (القاهرة)

يُعد مسجد آق سنقر إبراهيم أغا مستحفظان، أو مسجد إبراهيم أغا، أو ما يعرف بـ«الجامع الأزرق» إحدى التحف المعمارية الإسلامية في مصر، والذي بناه الأمير آق سنقر السلاري أحد مماليك السلطان قلاوون في حي الدرب الأحمر، بشارع باب الوزير بالقاهرة ليكون «منارة زرقاء» يضيء المنطقة.

بنى المسجد في عام 748هـ، 1347 ميلاديا، على الطراز المملوكي فوق مقابر أهل القاهرة، حتى إذا بدأ الحفر لوضع الأسس وجد البناؤون هياكل للموتى المدفونين هناك.

ويبلغ عرض المسجد نحو 80 مترا وطوله 100 متر، ويوجد في وسطه صحن مفتوح محاط بأربعة أروقة ذات أعمدة، أكبرها رواق القبلة الذي يضم بائكتين، أما الثلاثة الباقية فيضم كل منها بائكة واحدة.

وللمسجد ثلاثة أبواب: «واحد في الواجهة الغربية، وآخر في الواجهة الشمالية، والثالث في الواجهة الشرقية، وترتبط به قبة ضريحية»، كما أن صدر الرواق الشرقي مغطى ببلاطات من القاشاني الأزرق الجميل.

وتقع الواجهة الرئيسية للجامع فى الجهة الغربية بشارع باب الوزير، ويتوسطها المدخل الرئيسي الذي يدخل عن سمت جدران الواجهة بنحو مترين، ويعلوه عقد محمول على أشرطة، ويتوسط المدخل باب يعلوه عتب يحتوي على «صنجات معشقة» من رخام أخضر وأبيض، وعلى يمين الباب يوجد صف من النوافذ حُليت أعتابها بصنجات معشقة من الرخام الأبيض والأخضر أيضا، ويحيط بها من أعلى «صنية» كبيرة مقعرة، أما على اليسار فيوجد صف آخر من النوافذ.

ويحتوى "الجامع الأزرق" على منبر من الرخام وجوانبه من الرخام الملون، وتمت زخرفة درابزينه وعقوده وخوذته بزخارف متنوعة، وتوج بابه بكرانيش من ثلاث حطات من المقرنصات، وله مصراعان من الخشب المطعم بالسن، ويعتبر هذا المنبر أقدم المنابر الرخامية القليلة القائمة بالمساجد الأثرية بالقاهرة.

ويضم "الجامع الأزرق" محرابا مغطى بالرخام وأحجار القرميد ذات رسوم الأزهار فى الجدران الداخلية تعلوه كتابة نصها «بشر النبي صلى الله عليه وسلم فى هذا المحراب المبارك في ليلة السبت تاسع ذي القعدة الحرام سنة ثمان وستين وثمانمائة وهو قائم يصلي عند هذا الجامع الشريف إبراهيم أغا مستحفظان سنة 1062هـ»، وترتبط به قبة ضريحية وصدر الرواق الشرقي المغطى ببلاطات من القاشانى الأزرق الجميل.

وأغلق الجامع لمدة تقرب من 21 عاما منذ عام 1992 بعد الزلزال الذي ضرب القاهرة في هذا العام، وتم ترميمه على مدى أربعة أعوام بتكلفة بلغت 2 مليون دولار، ليعاد افتتاحه مرة أخرى في عام 2013.