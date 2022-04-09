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منع ويل سميث من حضور فعاليات جوائز الأوسكار لمدة 10 أعوام
منع ويل سميث من حضور فعاليات جوائز الأوسكار لمدة 10 أعوام
9 ابريل 2022 09:40

 بعد نحو أسبوعين على قيام ويل سميث بصفع كريس روك في حفل توزيع جوائز الأوسكار، بسبب دعابة عن زوجة سميث، جادا بينكيت سميث، أعلنت أكاديمية فنون وعلوم السينما يوم الجمعة أنها ستمنع سميث من حضور فعاليات الأكاديمية، ومن بينها حفلات توزيع جوائز الأوسكار، لمدة 10 أعوام.
وقال رئيس الأكاديمية ديفيد روبن والمدير التنفيذي داون هدسون في خطاب مفتوح للأعضاء في أعقاب اجتماع لمجلس إدارة المنظمة التي تضم 54 عضوا " لقد قرر مجلس الإدارة عدم السماح للسيد سميث بحضور أي فعاليات أو برامج للأكاديمية بشكل شخصي أو افتراضي، بما في ذلك حفلات توزيع جوائز الأوسكار لمدة 10 أعوام اعتبارا من 8 أبريل 2022".
وجاء في الخطاب "الإجراء الذي نتخذه اليوم ردا على سلوك ويل سميث هو خطوة صوب هدف أكبر لحماية سلامة فنانينا وضيوفنا واستعادة الثقة في الأكاديمية. كما نأمل أن تكون هذه بداية للتعافي وتعويض كل المرتبطين بالواقعة ومن تأثروا بها".
وجاء القرار بعد أسبوع من استقالة ويل من الأكاديمية- وقد فاز بجائزة أوسكار أفضل ممثل بعد أقل من ساعة من صفعه روك. وقال سميث في بيان أعلن فيه استقالته من الأكاديمية "سأقبل بشكل كامل أي وكل عواقب سلوكي" ووصف ما فعله بأنه "صادم ومؤلم ولا يغتفر".

 

المصدر: د ب أ
ويل سميث
أوسكار
جائزة الأوسكار
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