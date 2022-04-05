متحف لصور الـ«سيلفي» في ستوكهولم

ستوكهولم (أ ف ب)

غيّر متحف «يوزيوم» المخصص لصور السيلفي في السويد الفكرة التقليدية السائدة حول المتاحف، إذ يتيح لزائريه فرصة لالتقاط صور سيلفي داخل غرف ملوّنة ومزيّنة بديكورات مختلفة.

ولا تملأ الأعمال الفنية جدران متحف «يوزيوم» في ستوكهولم، بل صُممت غرفه المزيّنة بديكورات ملوّنة لتكون بمثابة خلفيات مميزة يلتقط الزائرون أمامها صور سيلفي أو مقاطع فيديو.

وتقول مديرة المتحف صوفيا ماكينيامي لوكالة فرانس برس، وهي تقف بجانب «غرفة إيمودجي» مليئة بكرات زرقاء وصفراء مرسومة عليها وجوه ضاحكة وأخرى عابسة: «يمكن للزائر أن يلتقط صوراً مميزة ويصنع محتوى فريداً لصفحته عبر إنستغرام... هذا المكان مثالي لمستخدمي تيك توك».