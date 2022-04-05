3.8 مليون مواطن لا يستخدمون الإنترنت بألمانيا

فيسبادن (د ب أ)

يعد الهاتف الذكي جزءاً لا غنى عنه لمعظم المواطنين الألمان، لكن 6% من الألمان الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و74 عاماً لا يستخدمون الإنترنت مطلقاً ما يعادل 3.8 مليون مواطن، بحسب بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي. وأعلن المكتب في فيسبادن استناداً إلى بيانات مجمعة لعام 2021، أنه كلما ارتفع السن، زادت نسبة الأفراد الذين لا يتعاملون مع الإنترنت. وأشار مكتب الإحصاء إلى أن حياة الأشخاص غير المتصلين بالإنترنت أصبحت أكثر تعقيداً خلال جائحة كورونا، وذلك في ضوء شهادة التطعيم الرقمية وحجوزات المواعيد عبر الإنترنت التي أصبحت ضرورية الآن في العديد من الأماكن.