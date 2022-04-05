اليوم 14:20
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
دنيا
3.8 مليون مواطن لا يستخدمون الإنترنت بألمانيا
3.8 مليون مواطن لا يستخدمون الإنترنت بألمانيا
6 ابريل 2022 01:28

فيسبادن (د ب أ)

يعد الهاتف الذكي جزءاً لا غنى عنه لمعظم المواطنين الألمان، لكن 6% من الألمان الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و74 عاماً لا يستخدمون الإنترنت مطلقاً ما يعادل 3.8 مليون مواطن، بحسب بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي. وأعلن المكتب في فيسبادن استناداً إلى بيانات مجمعة لعام 2021، أنه كلما ارتفع السن، زادت نسبة الأفراد الذين لا يتعاملون مع الإنترنت. وأشار مكتب الإحصاء إلى أن حياة الأشخاص غير المتصلين بالإنترنت أصبحت أكثر تعقيداً خلال جائحة كورونا، وذلك في ضوء شهادة التطعيم الرقمية وحجوزات المواعيد عبر الإنترنت التي أصبحت ضرورية الآن في العديد من الأماكن.

ألمانيا
الإنترنت
شبكة الإنترنت
آخر الأخبار
«الشربيل» المغربي يزداد الطلب عليه في رمضان
دنيا
«الشربيل» المغربي يزداد الطلب عليه في رمضان
اليوم 14:19
تلفزيون الشارقة يُطل بـ 15 برنامجاً ومسلسلاً في رمضان
دنيا
تلفزيون الشارقة يُطل بـ 15 برنامجاً ومسلسلاً في رمضان
اليوم 14:16
المدارس في ألمانيا تستقبل أكثر من 40 ألف لاجئ أوكراني
عربي ودولي
المدارس في ألمانيا تستقبل أكثر من 40 ألف لاجئ أوكراني
اليوم 14:14
الصحة تكشف حصيلة كورونا الجديدة في الإمارات
الإمارات
الصحة تكشف حصيلة كورونا الجديدة في الإمارات
اليوم 14:08
«ويز إير» تطلق رحلاتٍ جديدة إلى وجهاتٍ أوروبية مميزة
الاقتصادي
«ويز إير» تطلق رحلاتٍ جديدة إلى وجهاتٍ أوروبية مميزة
اليوم 14:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©